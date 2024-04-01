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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на территории «Уралмашзавода»

1 апреля 2024, 11:14
В Екатеринбурге днем произошел пожар на территории «Уралмашзавода». Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области.

Загорелась крыша одного из цехов. На данный момент нет информации о пострадавших. По данным RT, сам завод не пострадал, а инцидент произошел у арендаторов, пишет ИА «УралПолит.ru».

Пожарные проводят разведку на месте происшествия и делают все возможное для того, чтобы локализовать огонь, говорится в официальном сообщении. Площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров, причем на трехсот квадратных метрах произошло обрушение крыши.

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