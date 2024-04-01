В Екатеринбурге произошел крупный пожар на территории «Уралмашзавода»

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Загорелась крыша одного из цехов. На данный момент нет информации о пострадавших. По данным RT, сам завод не пострадал, а инцидент произошел у арендаторов, пишет ИА «УралПолит.ru».
Пожарные проводят разведку на месте происшествия и делают все возможное для того, чтобы локализовать огонь, говорится в официальном сообщении. Площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров, причем на трехсот квадратных метрах произошло обрушение крыши.