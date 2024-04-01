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Подрядчику заплатят 2,8 млн рублей за обновление разметки на омском метромосту

Строго в сухую погоду. На новой разметке для омского метромоста сэкономили 330 тысяч

1 апреля 2024, 04:02
Фото: Город55

Подрядчику заплатят 2,8 млн рублей за обновление разметки на омском метромосту

Наносить новую разметку будут в три этапа до 25 октября 2024 года.

Казенное учреждение «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» нашло подрядчика для обновления горизонтальной дорожной разметки на метромосту. Заявки на аукцион подали три компании, победителем признали «Управление механизации — 10» из Калачинска.

Фирма снизила начальную цену почти на 330 тысяч, за работу ей в итоге заплатят 2,813 млн рублей. «Управление механизации» приступит к нанесению разметки на мосту 15 апреля 2024 года. Работу, согласно условиям контракта, следует выполнять в три этапа до 25 октября 2024 года, строго в сухую погоду. Никаких приостановок функционирования метромоста при этом не потребуется.

Компанией «Управление механизации — 10», специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, владеет Надежда Приходько. Фирма наносила разметку на метромост и в прошлом году, но тогда за работу ей заплатили 2,5 млн рублей.

Добавим, что «Управление по строительству» выделило еще 4,2 млн рублей на содержание метромоста, а именно дооснащение техническими средствами организации дорожного движения (изготовление и монтаж металлических конструкций).

Омское «Управление по строительству» переехало поближе к метромосту
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#Общество#Омск#Мост#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Метромост#Юлия Истомина#Разметка#Дорожная разметка#Управление по строительству
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