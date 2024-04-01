Строго в сухую погоду. На новой разметке для омского метромоста сэкономили 330 тысяч

Фирма снизила начальную цену почти на 330 тысяч, за работу ей в итоге заплатят 2,813 млн рублей. «Управление механизации» приступит к нанесению разметки на мосту 15 апреля 2024 года. Работу, согласно условиям контракта, следует выполнять в три этапа до 25 октября 2024 года, строго в сухую погоду. Никаких приостановок функционирования метромоста при этом не потребуется.