Строго в сухую погоду. На новой разметке для омского метромоста сэкономили 330 тысяч

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Казенное учреждение «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» нашло подрядчика для обновления горизонтальной дорожной разметки на метромосту. Заявки на аукцион подали три компании, победителем признали «Управление механизации — 10» из Калачинска.
Фирма снизила начальную цену почти на 330 тысяч, за работу ей в итоге заплатят 2,813 млн рублей. «Управление механизации» приступит к нанесению разметки на мосту 15 апреля 2024 года. Работу, согласно условиям контракта, следует выполнять в три этапа до 25 октября 2024 года, строго в сухую погоду. Никаких приостановок функционирования метромоста при этом не потребуется.
Компанией «Управление механизации — 10», специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, владеет Надежда Приходько. Фирма наносила разметку на метромост и в прошлом году, но тогда за работу ей заплатили 2,5 млн рублей.
Добавим, что «Управление по строительству» выделило еще 4,2 млн рублей на содержание метромоста, а именно дооснащение техническими средствами организации дорожного движения (изготовление и монтаж металлических конструкций).