«Сбросил чешую». В подземном переходе в центре Омска обвалилась плитка

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Омичи пожаловались на состояние подземного перехода в городском паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». На фотографиях, прикрепленных к публикации, видно, что со стен «подземки» рядом с остановкой «Дом туриста» начала обильно осыпаться плитка.
«Подземный переход у остановки „Дом Туриста“ сбросил чешую!» — иронично прокомментировал фото автор поста.
На ситуацию отреагировали в городской администрации, сообщив, что упавшая плитка уже убрана, а в переходе запланирован ремонт.
«При наступлении положительных температур специалисты учреждения „Эксплуатация объектов внешнего благоустройства“ проведут ремонт подземного перехода. Вопрос на контроле», — рассказали в мэрии.
Ранее Город55 писал о ремонте подземного перехода рядом с кинотеатром «Маяковский», сейчас администрация Омска ищет подрядчика для проведения работ, ему готовы заплатить почти 15 миллионов рублей.