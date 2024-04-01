«Сбросил чешую». В подземном переходе в центре Омска обвалилась плитка

Омичи пожаловались на состояние подземного перехода в городском паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». На фотографиях, прикрепленных к публикации, видно, что со стен «подземки» рядом с остановкой «Дом туриста» начала обильно осыпаться плитка.