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В подземном переходе в центре Омска обвалилась плитка

«Сбросил чешую». В подземном переходе в центре Омска обвалилась плитка

1 апреля 2024, 11:45
Фото: 1MI

В подземном переходе в центре Омска обвалилась плитка

Омичи заметили плачевное состояние «подземки» рядом с остановкой «Дом туриста» — со стен перехода начала обильно осыпаться плитка.

Омичи пожаловались на состояние подземного перехода в городском паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». На фотографиях, прикрепленных к публикации, видно, что со стен «подземки» рядом с остановкой «Дом туриста» начала обильно осыпаться плитка.

«Подземный переход у остановки „Дом Туриста“ сбросил чешую!» — иронично прокомментировал фото автор поста.

На ситуацию отреагировали в городской администрации, сообщив, что упавшая плитка уже убрана, а в переходе запланирован ремонт.

«При наступлении положительных температур специалисты учреждения „Эксплуатация объектов внешнего благоустройства“ проведут ремонт подземного перехода. Вопрос на контроле», — рассказали в мэрии.
Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области» / Скриншот

Ранее Город55 писал о ремонте подземного перехода рядом с кинотеатром «Маяковский», сейчас администрация Омска ищет подрядчика для проведения работ, ему готовы заплатить почти 15 миллионов рублей.

На ремонт подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» потратят почти 15 миллионов
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#Омск#Жалобы#Плитка#Подземный переход#Новости#Жалоба#Дмитрий Подзолкин#Анастасия Баянова#Обвал#Подземный
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