Проект одобрен. Омичка построит малоэтажные дома бизнес-класса на Новой Московке

Добавим, что разрешение на строительство омичке пока не выдавали. А на Новой Московке, в районе улицы Светловская, должно развернуться строительство крупного ЖК «Снегири». Им займется иногородний девелопер — компания «Догма» из Краснодара. Ранее Город55 рассказывал, что разрешение на строительство домов фирме выдадут только при наличии гарантированного источника теплоснабжения, то есть «Догма» обязана построить котельную в новом микрорайоне.