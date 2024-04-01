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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

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Проект одобрен. Омичка построит малоэтажные дома бизнес-класса на Новой Московке

1 апреля 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
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Омичке одобрили проект строительства домов бизнес-класса на Новой Московке

Малоэтажные дома появятся на улице Молодова в Ленинском округе.

Городу55 стало известно, что омичка Нино Хоштария планирует построить на Новой Московке многоквартирные дома бизнес-класса. 31 марта проект строительства прошел экспертизу, положительное заключение выдало ООО «Архстройэксперт» из Омска.

Новые дома малой этажности (высота таких объектов не превышает 4-х этажей) появятся на улице Молодова Ленинского округа. Разработку проектной документации Хоштария, которая владеет стройфирмой «Грэми-К», доверила предпринимателю Артуру Сабитову.

Добавим, что разрешение на строительство омичке пока не выдавали. А на Новой Московке, в районе улицы Светловская, должно развернуться строительство крупного ЖК «Снегири». Им займется иногородний девелопер — компания «Догма» из Краснодара. Ранее Город55 рассказывал, что разрешение на строительство домов фирме выдадут только при наличии гарантированного источника теплоснабжения, то есть «Догма» обязана построить котельную в новом микрорайоне.

Вмешалась прокуратура. «Догме» пришлось вносить корректировки в проект омского ЖК
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#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Разрешение#Юлия Истомина
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