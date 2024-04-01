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Стройплощадку «Гидротранссервис» огородил забором

Приедут с проверкой. Причал в омском поселке Просторный строят на землях минобороны

1 апреля 2024, 07:31
Фото: Город55
Стройплощадку «Гидротранссервис» огородил забором

Для строительства причала в омском поселке Просторный отдали земли минобороны

Компания «Гидротранссервис» реализует инвестиционный проект по строительству логистического центра на четырех участках на берегу Иртыша, два из них — входят в границы запретной зоны военного объекта.

Минобороны России разъяснило ситуацию по земельным участкам, на которых компания «Гидротранссервис» собирается реализовать инвестпроект «Строительство логистического центра» и возвести для этого причал. Об этом Городу55 сообщил житель коттеджного поселка Просторный Владислав.

О противостоянии местных жителей и «Гидротранссервиса» из-за развернувшейся стройки на берегу Иртыша в Ленинском округе и возведенного компанией забора Город55 неоднократно рассказывал. В марте 2024-го Ленинский районный суд даже встал на сторону жителей и обязал компанию демонтировать бетонное огражение.

Теперь же оказалось, что два из четырех предоставленных администрацией Омска «Гидротранссервису» участков входят в границы запретной зоны военного объекта — Новосибирского лесничества Минобороны России.

«ФГКУ „Управление лесного хозяйства и природопользования“ Министерства обороны Российской федерации уведомило, что земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:200401:1650 и 55:36:200401:1652 по материалам лесоустройства расположены на территории Пашинского участкового лесничества Новосибирского лесничества Министерства обороны Российской Федерации, не покрыты лесными насаждениями и входят в границы запретной зоны военного объекта», — говорится в ответе министерства (документ есть в распоряжении редакции Города55, — прим. Ред.).
Участки, которые входят в границы запретной зоны военного объектпУчастки, которые входят в границы запретной зоны военного объектп
Участки, которые входят в границы запретной зоны военного объектпУчастки, которые входят в границы запретной зоны военного объектп
Участки, которые входят в границы запретной зоны военного объектп
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

На территории запретной зоны запрещено строить объекты капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проводить ландшафтно-реабилитационные, рекреационные и иные работы, которые создают угрозу безопасности военного объекта и сохранности на нем имущества. Этот запрет, по словам омичей, «Гидротранссервис» не соблюдает.

«Там участки подняты на четыре метра землей и вырыт котлован в два футбольных поля», — сообщил Городу55 житель «Просторного».
Земляные работы на участке начались еще в прошлом годуЗемляные работы на участке начались еще в прошлом году
Земляные работы на участке начались еще в прошлом годуЗемляные работы на участке начались еще в прошлом году
Земляные работы на участке начались еще в прошлом году
Фото: Предоставлено Городу55

По поручению департамента военного имущества Минобороны России «Управление лесного хозяйства и природопользования» проведет выездную проверку фактического использования двух своих участков в районе улицы 5-й Просторной.

«В адрес администрации города Омска направлено письмо о предоставлении правоустанавливающих документов в отношении исходного земельного участка, который располагался на территории Пашинского участкового лесничества», — уточнили в Минобороны.

Напомним, что в сентябре прошлого года у «спорных» участков (1650 и 1652) изменился вид разрешенного использования — землю отдали под тяжелую промышленность, а у участка 1650 увеличилась площадь.

Маленькая победа? Строителя причала в омском поселке Просторный обязали убрать забор
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