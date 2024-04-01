Приедут с проверкой. Причал в омском поселке Просторный строят на землях минобороны

На территории запретной зоны запрещено строить объекты капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проводить ландшафтно-реабилитационные, рекреационные и иные работы, которые создают угрозу безопасности военного объекта и сохранности на нем имущества. Этот запрет, по словам омичей, «Гидротранссервис» не соблюдает.