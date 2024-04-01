Омское минтруда закупит подарочные карты магазинов бытовой техники

Министерство труда и социального развития Омской области опубликовало на сайте госзакупок очередной лот. Объект закупки в этом случае описан как «Приобретение подарочной продукции (подарочных карт (сертификатов)) в целях награждения». Из технической документации следует, что ведомство хочет закупить 1 подарочную карту на 35 тысяч рублей, 1 на 30 тысяч, 2 на 25 тысяч и еще ряд карт номиналом поменьше — до 8 тысяч рублей включительно.