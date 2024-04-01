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Омское минтруда решило закупить подарочные карты магазинов бытовой техники

Омское минтруда закупит подарочные карты магазинов бытовой техники

1 апреля 2024, 07:08
Фото: 1MI

Омское минтруда решило закупить подарочные карты магазинов бытовой техники

Это будут награды для победителей конкурсов профессионального мастерства.

Министерство труда и социального развития Омской области опубликовало на сайте госзакупок очередной лот. Объект закупки в этом случае описан как «Приобретение подарочной продукции (подарочных карт (сертификатов)) в целях награждения». Из технической документации следует, что ведомство хочет закупить 1 подарочную карту на 35 тысяч рублей, 1 на 30 тысяч, 2 на 25 тысяч и еще ряд карт номиналом поменьше — до 8 тысяч рублей включительно.

— Это будут награды для победителей конкурсов профессионального мастерства, — объяснили Городу55 в пресс-службе минтруда. — То есть это будут представители разных профессий.

Начальная стоимость контракта — 350 тысяч рублей. Подарочные карты должны быть на предъявителя (то есть не именными), приниматься они должны в магазинах на территории Омска, срок действия должен составлять не меньше 2 лет. Заявки принимаются до 9 апреля.

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#Общество#Госзакупки#Минтруда#Новости#Николай Эйхвальд
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