Омское минтруда закупит подарочные карты магазинов бытовой техники

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Министерство труда и социального развития Омской области опубликовало на сайте госзакупок очередной лот. Объект закупки в этом случае описан как «Приобретение подарочной продукции (подарочных карт (сертификатов)) в целях награждения». Из технической документации следует, что ведомство хочет закупить 1 подарочную карту на 35 тысяч рублей, 1 на 30 тысяч, 2 на 25 тысяч и еще ряд карт номиналом поменьше — до 8 тысяч рублей включительно.
— Это будут награды для победителей конкурсов профессионального мастерства, — объяснили Городу55 в пресс-службе минтруда. — То есть это будут представители разных профессий.
Начальная стоимость контракта — 350 тысяч рублей. Подарочные карты должны быть на предъявителя (то есть не именными), приниматься они должны в магазинах на территории Омска, срок действия должен составлять не меньше 2 лет. Заявки принимаются до 9 апреля.