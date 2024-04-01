Омич, три недели назад вышедший из тюрьмы, напал на продавщицу и украл ее телефон

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Жертвой преступника стала 61-летняя жительница Советского округа, она обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. По словам женщины, утром она находилась на рабочем месте на проспекте Карла Маркса — в киоске с горячим питанием. Туда зашел неизвестный мужчина и начал неадекватно себя вести: сначала он ударил омичку по лицу, а затем похитил кошелек и мобильный телефон, сумма ущерба составила 11 200 рублей.
Полицейским удалось быстро установить личность нарушителя. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина. Отмечается, что его предыдущий срок закончится только 11 марта, сейчас ему грозит новое тюремное заключение. Рецидивиста задержали в торговом комплексе на Левом берегу, украденные вещи он успел продать.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», омича заключили под стражу, его ждет наказание в виде лишения свободы до 7 лет.