Омич, три недели назад вышедший из тюрьмы, напал на продавщицу и украл ее телефон

Жертвой преступника стала 61-летняя жительница Советского округа, она обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. По словам женщины, утром она находилась на рабочем месте на проспекте Карла Маркса — в киоске с горячим питанием. Туда зашел неизвестный мужчина и начал неадекватно себя вести: сначала он ударил омичку по лицу, а затем похитил кошелек и мобильный телефон, сумма ущерба составила 11 200 рублей.