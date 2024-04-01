Касается каждого. В Омской области ввели режим повышенной готовности

В документе говорится, что необходимо будет усилить контроль за состоянием окружающей среды, при необходимости ввести круглосуточное дежурство ответственных лиц. Также требуется создать материальный запас ресурсов, провести профилактические беседы с населением по противопожарной безопасности. Минерализованные полосы вокруг населенных пунктов необходимо будет обновить, либо создать новые, предусмотреть подвоз воды для тушения пожаров.