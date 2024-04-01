Касается каждого. В Омской области ввели режим повышенной готовности

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы природных пожаров. Распоряжение в субботу, 30 марта, подписал глава региона Виталий Хоценко.
В документе говорится, что необходимо будет усилить контроль за состоянием окружающей среды, при необходимости ввести круглосуточное дежурство ответственных лиц. Также требуется создать материальный запас ресурсов, провести профилактические беседы с населением по противопожарной безопасности. Минерализованные полосы вокруг населенных пунктов необходимо будет обновить, либо создать новые, предусмотреть подвоз воды для тушения пожаров.
Ответственным назначен зампредседателя правительства Омской области Алексей Ромахин.
Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников рассказал о риске пожаров в Омской области в мае.