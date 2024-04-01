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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

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Касается каждого. В Омской области ввели режим повышенной готовности

1 апреля 2024, 11:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы лесных пожаров

Вокруг населенных пунктов необходимо будет обновить минерализованные полосы, а с местными жителями провести профилактические беседы.

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы природных пожаров. Распоряжение в субботу, 30 марта, подписал глава региона Виталий Хоценко.

В документе говорится, что необходимо будет усилить контроль за состоянием окружающей среды, при необходимости ввести круглосуточное дежурство ответственных лиц. Также требуется создать материальный запас ресурсов, провести профилактические беседы с населением по противопожарной безопасности. Минерализованные полосы вокруг населенных пунктов необходимо будет обновить, либо создать новые, предусмотреть подвоз воды для тушения пожаров.

Ответственным назначен зампредседателя правительства Омской области Алексей Ромахин.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников рассказал о риске пожаров в Омской области в мае.

Огонь рядом. Эксперт заявил о серьезном риске лесных пожаров в мае в Омской области
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#Происшествия#Омская область#Евгений Игишев#Противопожарная безопасность#Контроль#Окружающая среда
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