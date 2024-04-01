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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

Инна Гомолко

Инсайд: Инна Гомолко потеряет мандат депутата Омского городского Совета

1 апреля 2024, 09:30
Фото: Город55
Инна Гомолко

Инсайд: депутат омского Горсовета Инна Гомолко потеряет полномочия

Источник Города55 говорит об интересе к депутату со стороны правоохранительных органов.

В ближайшее время в Омском городском Совете может появиться еще один вакантный мандат. Источник Города55 сообщает, что без своих полномочий может остаться Инна Гомолко, депутат из фракции «Единой России», причем связано это с интересом к депутату со стороны правоохранительных органов.

Осведомленный инсайдер уточняет, что интерес может быть связан с бюджетными средствами, которые выделяются на зарплаты для помощников депутатов. По данным источника, Гомолко планировала совершить рабочую поездку в зону СВО, чтобы таким образом улучшить свое положение, но не прошла по здоровью. В итоге остался только один вариант — сложить мандат.

Мы дозвонились до депутата, но она была весьма лаконична.

— Кто вам это сказал? Нет, это не так, — ответила Гомолко на вопрос о том, действительно ли она намерена сложить полномочия.

Напомним: Инна Гомолко заседает в городском Совете с 2017 года. По специальности она переводчик и преподаватель английского и французского языков. В 2016 году Гомолко стала сопредседателем общественной организации «Оплот», в 2021 году заняла пост председателя. Интерес СМИ она привлекала в первую очередь уникальной манерой, в которой ведет свой телеграм-канал: депутат обращается к своим читателям со словами «Мои создания», «уставшие мои», «мои птички», «мои перчики и перчиночки», «моя банда» и т. п.

Стоит отметить, что уже сейчас вакантен 1 горсоветовский мандат. Депутат Константин Кочанов в самом конце 2023 года в спешном порядке сложил полномочия, чтобы отправиться в зону СВО стрелком штурмового взвода. Тогда источники тоже сообщали об интересе правоохранительных органов как первопричине отставки.

#Политика#Отставка#Новости#Инна Гомолко#Николай Эйхвальд#Омский городской совет
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