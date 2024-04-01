Инсайд: Инна Гомолко потеряет мандат депутата Омского городского Совета

Напомним: Инна Гомолко заседает в городском Совете с 2017 года. По специальности она переводчик и преподаватель английского и французского языков. В 2016 году Гомолко стала сопредседателем общественной организации «Оплот», в 2021 году заняла пост председателя. Интерес СМИ она привлекала в первую очередь уникальной манерой, в которой ведет свой телеграм-канал: депутат обращается к своим читателям со словами «Мои создания», «уставшие мои», «мои птички», «мои перчики и перчиночки», «моя банда» и т. п.