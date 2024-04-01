Глубина переработки нефти на Омском НПЗ достигла рекордных 100%

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Глубина переработки на Омском НПЗ достигла 100% — это рекордный показатель для нефтеперерабатывающих заводов как в России, так и в мире.
«На Омском НПЗ после завершения масштабной программы модернизации глубина переработки фактически составляет 100%. Мы из нефти „выжимаем“ там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов», — подчеркнул глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков.
В первую очередь повысить эффективность производства на Омском НПЗ удалось благодаря запуску комплекса глубокой переработки нефти. При помощи нового комплекса предприятию удалось увеличить производство дизельного топлива на 27%, автомобильного бензина — на 15%, а авиационного керосина — на 7%. При этом объем сырья остался таким же, как и раньше.
Новый комплекс глубокой переработки является частью комплексного плана реализации федерального проекта «Чистый воздух». Предусмотренные им природоохранные технологии сводят к минимуму общее воздействие на экологию, что улучшает качество жизни в Омске.
«Увеличивая производственную эффективность по выпуску высококачественного топлива, ОНПЗ одновременно повышает и экологические характеристики производства. Все проекты нашего развития содержат природоохранную составляющую. Сегодня мы добились заметных результатов. Нам уже удалось сократить воздействие на окружающую среду на 40%, а к 2025 году этот показатель снизится еще 25%», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
В феврале 2023 года вице-премьер правительства России Александр Новак побывал на ОНПЗ, оценив работу комплекса глубокой переработки нефти. Год назад он уже был уверен, что технологические разработки ОНПЗ будут успешно внедрены во всей российской нефтепереработке.