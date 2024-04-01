Глубина переработки нефти на Омском НПЗ достигла рекордных 100%

В первую очередь повысить эффективность производства на Омском НПЗ удалось благодаря запуску комплекса глубокой переработки нефти. При помощи нового комплекса предприятию удалось увеличить производство дизельного топлива на 27%, автомобильного бензина — на 15%, а авиационного керосина — на 7%. При этом объем сырья остался таким же, как и раньше.