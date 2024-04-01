Главные по выборам. В омский избирком требуются консультанты на зарплату до 55 тысяч

Так, в Омске открыта вакансия на должность консультанта с зарплатой от 39 350 до 55 500 рублей. Такой же доход ждет специалиста ведущей группы должностей в Омском районе. В Любинском районе требуется специалист старшей группы должностей, зарплата от 31 900 до 45 740 рублей.