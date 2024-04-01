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Главные по выборам. В омский избирком требуются консультанты на зарплату до 55 тысяч

1 апреля 2024, 06:16
Фото: 1MI
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Избирательная комиссия Омской области ищет сотрудников на зарплату до 55 тысяч

Работникам предстоит заниматься подготовкой и проведением выборов и референдумов.

Избирательная комиссия Омской области в конце марта опубликовала свежие вакансии для консультантов и специалистов старшей и ведущей групп должностей. Заявки от кандидатов принимают до 17 апреля.

Так, в Омске открыта вакансия на должность консультанта с зарплатой от 39 350 до 55 500 рублей. Такой же доход ждет специалиста ведущей группы должностей в Омском районе. В Любинском районе требуется специалист старшей группы должностей, зарплата от 31 900 до 45 740 рублей.

Работникам предстоит заниматься подготовкой и проведением выборов и референдумов. От кандидатов требуется высшее образование, стаж госслужбы.

Ранее Город55 рассказывал, что в департамент городского хозяйства омской мэрии ищут заместителя директора, который будет отвечать за подготовку и проведение отопительного сезона.

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#Омск#Зарплата#Избирком#Вакансии#Евгений Игишев
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