Глава РЭО Буцаев выделил топ-5 самых активных компаний на цифровой платформе

Невский экологический оператор специализируется на вывозе твердых коммунальных отходов в Северной столице. На ЭТП он работает с июня прошлого года, когда выставил первые лоты вторсырья в объеме 175 тонн, и с этого момента осуществил уже 109 сделок на 83 910 500 рублей суммарно. Региональный оператор реализует макулатуру, ПЭТ (PET), тетрапак и аналоги, цветные металлы. Помимо этого, в перечень самых активных компаний, присутствующих на ЭТП, были включены ООО «АртЭко СПб», ООО «Питер Втормет», Тверской завод вторичных полимеров и ООО «Эресайкл».