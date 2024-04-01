Глава РЭО Буцаев выделил топ-5 самых активных компаний на цифровой платформе

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
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Updated Сегодня, 14:56
Как сообщает vostokmedia.com, эти пять компаний сумели провести 202 сделки на 111 483 400 рублей суммарно. По словам главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, речь идет о сделках по купле-продаже вторсырья и исполнении нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).
Буцаев подчеркивает, что ЭТП пользуется повышенным интересом у представителей отрасли. Кроме того, эта площадка выступает удобным инструментом в становлении экономики замкнутого цикла в стране.
Невский экологический оператор специализируется на вывозе твердых коммунальных отходов в Северной столице. На ЭТП он работает с июня прошлого года, когда выставил первые лоты вторсырья в объеме 175 тонн, и с этого момента осуществил уже 109 сделок на 83 910 500 рублей суммарно. Региональный оператор реализует макулатуру, ПЭТ (PET), тетрапак и аналоги, цветные металлы. Помимо этого, в перечень самых активных компаний, присутствующих на ЭТП, были включены ООО «АртЭко СПб», ООО «Питер Втормет», Тверской завод вторичных полимеров и ООО «Эресайкл».
Согласно комментарию главы ЭТП Российского экологического оператора Заура Абдурахимова, деятельность цифровой платформы помогает организовать полный цикл работы с мусором на основе действующих российских законов. Функциональность ЭТП является привлекательной для крупных компаний, которые уже начали работать на площадке, следуя принципам экономики замкнутого цикла. Наиболее активные из них уже заключили ряд крупных сделок и вполне довольны удобством работы на ЭТП. Руководитель площадки, в свою очередь, пообещал совершенствовать ее и внедрять новые, дополнительные опции.