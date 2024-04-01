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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Эксперт рассказала, что грозит пособникам террористов «Крокуса» из Дагестана

1 апреля 2024, 15:47
В Дагестане были задержаны три боевика, которые связаны с терактом в «Крокусе», а также готовившими новые теракты. В их жилые в Махачкале и Каспийске было обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Предварительные данные указывают на финансовую поддержку подозреваемых террористов, совершивших преступление в «Крокусе». После нового теракта эти люди планировали покинуть Россию.

Согласно законодательству, люди, предоставляющие помощь или скрывающие преступников, называются соучастниками, рассказала Юрист Алла Георгиева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Они также несут уголовную ответственность, которая зависит от их фактического участия в преступлении. Если задержанные финансировали исполнителей, то их роль является организаторской. Уголовный кодекс РФ предусматривает их ответственность как и для исполнителей, но ссылаясь на статью 33. Следствие будет выяснять вовлеченность каждого задержанного и их активность, а также обстоятельства, которые могут смягчить или утяжелить их уголовную ответственность, пояснила эксперт.

В связи с преступлением, совершенным группой лиц по предварительному сговору, примерный срок лишения свободы для каждого задержанного может составлять до 20 лет, резюмировала Георгиева.

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