Эксперт рассказала, что грозит пособникам террористов «Крокуса» из Дагестана

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Предварительные данные указывают на финансовую поддержку подозреваемых террористов, совершивших преступление в «Крокусе». После нового теракта эти люди планировали покинуть Россию.
Согласно законодательству, люди, предоставляющие помощь или скрывающие преступников, называются соучастниками, рассказала Юрист Алла Георгиева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Они также несут уголовную ответственность, которая зависит от их фактического участия в преступлении. Если задержанные финансировали исполнителей, то их роль является организаторской. Уголовный кодекс РФ предусматривает их ответственность как и для исполнителей, но ссылаясь на статью 33. Следствие будет выяснять вовлеченность каждого задержанного и их активность, а также обстоятельства, которые могут смягчить или утяжелить их уголовную ответственность, пояснила эксперт.
В связи с преступлением, совершенным группой лиц по предварительному сговору, примерный срок лишения свободы для каждого задержанного может составлять до 20 лет, резюмировала Георгиева.