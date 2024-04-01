Эксперт рассказала, что грозит пособникам террористов «Крокуса» из Дагестана

Согласно законодательству, люди, предоставляющие помощь или скрывающие преступников, называются соучастниками, рассказала Юрист Алла Георгиева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Они также несут уголовную ответственность, которая зависит от их фактического участия в преступлении. Если задержанные финансировали исполнителей, то их роль является организаторской. Уголовный кодекс РФ предусматривает их ответственность как и для исполнителей, но ссылаясь на статью 33. Следствие будет выяснять вовлеченность каждого задержанного и их активность, а также обстоятельства, которые могут смягчить или утяжелить их уголовную ответственность, пояснила эксперт.