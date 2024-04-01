День домового отмечали на Руси 1 апреля

Чтобы привлечь домового к себе, нужно следовать некоторым рекомендациям. Например, стоит спрятать столовые приборы, так как домовые, по преданию, любят их собирать. Но это делается не всегда из самых добрых побуждений. Если ложка или вилка исчезла, то, возможно, это знак от домового, что пора убраться, пишет amic.ru.