День домового отмечали на Руси 1 апреля

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Наши предки верили, что хорошее отношение к домовому помогает поддерживать порядок в доме и достигать гармонии в семейной жизни.
Чтобы привлечь домового к себе, нужно следовать некоторым рекомендациям. Например, стоит спрятать столовые приборы, так как домовые, по преданию, любят их собирать. Но это делается не всегда из самых добрых побуждений. Если ложка или вилка исчезла, то, возможно, это знак от домового, что пора убраться, пишет amic.ru.
Также важно не мусорить и содержать чистоту в комнатах. Домовые не любят пыль, грязь и беспорядок. Ведь они считают себя главными в доме.
Ещё одна интересная деталь — домовые любят бусинки и монетки. Если сложить их в коробку и спрятать в укромное место, это будет неким подарком для духа дома. Тогда он будет счастлив и защитит ваш дом и семью.
Считалось, что домовые откликаются на громкие просьбы о помощи и приносят удачу. Поэтому стоит говорить громче и яснее, чтобы они услышали вас.
Наконец, чтобы завоевать благосклонность домового, можно оставить ему пару конфет. Говорят, что это также будет приятным жестом для духа дома.