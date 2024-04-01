Дело-труба. Как омские ТЭЦ создавались и перешли под контроль ТГК-11 и «ОмскРТС»

Омичам обещали построить первый блок станции в 2012 году, второй — уже в 2016-м, в юбилей 300-летия города. Планируемая мощность по электричеству составляла 600 — 660 МВт, по теплу — 1200 ГКал. При этом топливом должны были служить российские угли — канско-ачинского бассейна или Кузбасса. В 2014 году стоимость проекта оценивалась в 60 млрд рублей. Впрочем, бесперспективность проекта вскоре стала очевидна и сейчас земля под ТЭЦ-6 активно распродается. Так, в марте 2023 года на торги выставили три соседних земельных участка на 2-й Солнечной общей площадью 48 гектаров за 254 млн рублей.