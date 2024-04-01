Дело-труба. Как омские ТЭЦ создавались и перешли под контроль ТГК-11 и «ОмскРТС»

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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История современных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Омске начинается с ТЭЦ-3, которую заложили в 1952 году. На нее завязан северо-западный промышленный узел города. Основное топливо: природный газ, резервное — мазут. Установленная электрическая мощность — 445,2 МВт, тепловая мощность — 1006,24 Гкал/час.
ТЭЦ-4 начали строить в 1961 году. Она обеспечивает энергоснабжение крупных предприятий нефтехимического комплекса, а также жилищно-коммунального сектора Советского округа. Основное топливо: экибастузский каменный уголь, природный газ, растопочное — мазут. Установленная электрическая мощность станции — 385 МВт, тепловая мощность — 900 Гкал/час.
Самая молодая и мощная омская централь — ТЭЦ-5, эксплуатирующаяся с 1976 года. Обеспечивает теплом Центральный, Октябрьский и частично Ленинский и Кировский административные округа. Основное топливо: экибастузский каменный уголь, растопочное — мазут. Установленная электрическая мощность: 735 МВт, тепловая мощность: 1763 Гкал/ч. Оборудование включает в себя пять турбоагрегатов: два мощностью по 100 МВт, два — по 175 МВт и один — 185 МВт. Также имеется 9 котлоагрегатов и 3 водогрейных котла.
Много лет велись разговоры о строительстве в Омске ТЭЦ-6, чтобы закрыть потребности в электроэнергии и тепле новых районов Левобережья. Продвигать проект пытался первый губернатор Омской области Леонид Полежаев.
Омичам обещали построить первый блок станции в 2012 году, второй — уже в 2016-м, в юбилей 300-летия города. Планируемая мощность по электричеству составляла 600 — 660 МВт, по теплу — 1200 ГКал. При этом топливом должны были служить российские угли — канско-ачинского бассейна или Кузбасса. В 2014 году стоимость проекта оценивалась в 60 млрд рублей. Впрочем, бесперспективность проекта вскоре стала очевидна и сейчас земля под ТЭЦ-6 активно распродается. Так, в марте 2023 года на торги выставили три соседних земельных участка на 2-й Солнечной общей площадью 48 гектаров за 254 млн рублей.
Степень изношенности оборудования омских ТЭЦ составляет около 80%. Протяженность тепловых сетей — 1347,7 км, нуждаются в ремонте или замене 889,1 км, износ 63%.
В 2005 году решили дробить единую энергосистему страны. В «ТГК-11» попали активы Омской и Томской областей. Компромиссным стала регистрация юрлица в Новосибирске, чтобы никому не было обидно.
Компанию тем временем начали раздирать споры акционеров. Государственную долю «ТГК-11» по цене около 245 млн долларов получила «Группа Е4» олигарха и будущего министра Открытого правительства Михаила Абызова — это почти 29%. При этом структуры бизнесмена получили тогда отсрочку платежа до 2009 года, до полной оплаты акций они оставались на балансе «ФСК ЕЭС» (компания по управлению магистральными электросетями). Оплатить удалось только 1,45%, остальное вернулось к «ФСК ЕЭС». Еще 26% «ТГК-11» досталось угольной СУЭК Андрея Мельниченко.
Консолидацию «ТГК-11» оспорила «Роснефть» в лице своего дочернего предприятия «Нефть-актив» — эта структура ранее владела акциями «Томскэнерго» и через конвертацию получило 5,6% акций «ТГК-11». По мнению нефтяников, они понесли финансовые убытки от этой реформы. Из-за судебных споров была заблокирована дополнительная эмиссия акций «ТГК-11», за счёт которой планировалось финансировать инвестпрограмму на 25 млрд рублей.
Ситуация закончилась миром — в дело вмешалась «Интер РАО», которая в 2009 году выкупила пакет «Роснефти», а затем поменяла 28,8% акций «ТГК-11», принадлежащих СУЭК, на долю в «ТГК-12». К 2012 году «Интер РАО» получила и госпакет акций, и приобрела остальные доли у миноритариев, сосредоточив в своих руках 100%-й контроль над компанией.
В 2014 году «ТГК-11» в очередной раз раздробили, оставив на юрлице омские ТЭЦ. «ОмскРТС» передали теплосети, а также ТЭЦ-2 и Кировскую районную котельную. Томские активы получили собственное юрлицо.
Сейчас в «ОмскРТС» входят СП «Тепловые сети», СП «Теплоэнергосбыт», СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», СП «ТЭЦ-2», СП «Кировская районная котельная». На балансе компании находятся 267,55 км магистральных тепловых сетей, 14 перекачивающих насосных станций (ПНС) и один центральный тепловой пункт (ЦТП). Тепловая мощность компании составляет 963 Гкал/ч. Доля тепловых сетей, срок эксплуатации которых превышает 25 лет, составляет 38,7%.
Омские ТЭЦ используют высокозольный экибастузский уголь, наносящий значительный вред экологии. Перевод централей на газ обойдется в миллиарды рублей. В ценах 2018 года — 5,4 млрд рублей. Газификация двух крупнейших ТЭЦ позволила бы сократить выбросы вредных веществ на 34,9 тыс тонн. Это на 21,4% от общего объема выбросов вредных веществ стационарными источниками, что сопоставимо с задачами федерального проекта «Чистый Воздух» по снижению объема выбросов на 20%.
Кроме того, окружающей среде вредят и гигантские золоотвалы, куда свозят отходы станций. Ежегодно от омских ТЭЦ образуется порядка 1,5 млн тонн отходов. Сейчас на омских золоотвалах уже накоплено свыше 85 млн тонн, они занимают площадь в 980 гектаров. Перевод на газ сократил бы огромные затраты на перевозку угля и транспортировку золы, кроме того, стоит учитывать более высокую теплоёмкость газа.
Если проводить модернизацию за счет потребителей, то тариф вырастет на 25-30%. При этом цифры бухгалтерских отчётов свидетельствуют об отличных финансовых показателях «ТГК-11»: в 2021–2022 году суммарная прибыль компании составила около 7,5 млрд рублей. А на конец 2022 года у «ТГК-11» скопилось более 15 млрд рублей нераспределенной прибыли.
Вопрос газификации омских ТЭЦ с мертвой точки сдвинул губернатор Омской области Виталий Хоценко. Реализацию проекта он оценил в более чем 10 млрд рублей. Идут консультации с правительством России и «Интер РАО».
Проект «Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области».