Аренда на 49 лет. Омич через суд пытался выкупить земельный участок с сотовой вышкой

При рассмотрении апелляции судебная коллегия указала следующее: антенно-мачтовое устройство было построено при наличии разрешения на строительство объекта в 2011 году, ему присвоен адрес, право на него зарегистрировано и находится в государственном реестре. Его строительство велось на земле, арендуемой ЗАО «Сибирская сотовая связь» на 49 лет. В свою очередь, предоставленная истцом схема участка выполнена при ненадлежащем межевании.