Аренда на 49 лет. Омич через суд пытался выкупить земельный участок с сотовой вышкой

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:26
Житель Омской области обратился в суд, чтобы признать отказ незаконным и обязать орган местного самоуправления рассмотреть его заявление повторно.
29 мая 2023 года мужчина обратился в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Шербакульского района с заявлением о предварительном согласовании покупки земельного участка площадью 400 кв. м. в селе Елизаветино для личного подсобного хозяйства.
Однако ему отказали из-за расположения на участке антенн «Сибирской сотовой связи». Омич считает это решение незаконным, так как размещение антенно-мачтового сооружения можно разрешить с помощью сервитута или публичного сервитута.
Районный суд удовлетворил иск, так как нахождение антенно-мачтового сооружения на земельном участке — не повод в отказе в предварительном согласовании. При этом местные власти и ООО «Т2 Мобайл» подали апелляцию с просьбой отменить решение.
При рассмотрении апелляции судебная коллегия указала следующее: антенно-мачтовое устройство было построено при наличии разрешения на строительство объекта в 2011 году, ему присвоен адрес, право на него зарегистрировано и находится в государственном реестре. Его строительство велось на земле, арендуемой ЗАО «Сибирская сотовая связь» на 49 лет. В свою очередь, предоставленная истцом схема участка выполнена при ненадлежащем межевании.
Таким образом, решение о предоставлении земельного участка противоречит требованиям земельного законодательства и нарушает права собственника объекта связи. Омский областной суд отменил решение районного суда, не удовлетворив иск омича.