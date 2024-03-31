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Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

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Updated Сегодня, 03:50

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Вносят коррективы. В мэрии Омска рассказали об изменениях в трафике Левобережья

31 марта 2024, 03:47
Фото: 1MI
иллюстрация

Администрация Омска анонсировала изменения в дорожном движении Левобережья

Первая неделя перекрытия бульвара Архитекторов показала необходимость внесения изменений в пешеходный и транспортный поток.

Как рассказали в пресс-центре Администрации города, введенные ранее дорожные ограничения, нуждаются в доработке — ГИБДД, Департамент транспорта и подрядчик, осуществляющий ремонт, уже выработали целый комплекс мер.

Первым нововведением станет изменение в приоритете движения на перекрестке ул. Крупской и бульвара Архитекторов, а также на дублере ул. Дмитриева у дома № 5/4 — соответствующие знаки будут установлены в скором времени. Также изменится и поворот с Шаронова на 3-ю Островскую — повернуть можно будет уже с 2-х полос движения.

Новшества ожидают и пешеходов — пересечь бульвар Архитекторов можно будет по двум специально организованным транзитам: на перекрестке бульвара с улицей Комарова и на пересечении ул. Степанца и 70 лет октября с бульваром. Новый пешеходный переход (через дублер бульвара Архитекторов) появится и в микрорайоне «Континентальный».

Коррективы внесут и в работу светофоров: для повышения пропускной способности перекрестков улиц Крупской и Перелета, а также Перелета с проспектом Комарова. Перестроят режим пешеходного светофора на перекрестке улицы Дмитриева с улицей 70 лет Октября: время ожидания сократят, а перехода — увеличат.

Кроме того, пресс-служба администрации Омска сообщила и об увеличении зоны демонтажных работ — блоки, перекрывающие улицу, перенесут 1 апреля, после 8 часов вечера, к дому №10 по бульвару Архитекторов (ранее периметр зоны работ проходил в районе проезда между домами № 5/1 и №7/2) — такой формат работ называется каскадным и границу строительного участка будут периодически менять.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, как перекрытие бульвара Архитекторов повлияло на возможность омичей добраться до центра города:

Отрезанное Левобережье: как омичи добираются до работы после перекрытия Архитекторов
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#Транспорт#Ремонт#Омск#Департамент транспорта#Пешеходный переход#Пешеходы#ГИБДД#Новости#Перекрытие#Левобережье#Светофоры#Илья Скобин#Бульвар Архитекторов
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