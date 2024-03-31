Вносят коррективы. В мэрии Омска рассказали об изменениях в трафике Левобережья

Первым нововведением станет изменение в приоритете движения на перекрестке ул. Крупской и бульвара Архитекторов, а также на дублере ул. Дмитриева у дома № 5/4 — соответствующие знаки будут установлены в скором времени. Также изменится и поворот с Шаронова на 3-ю Островскую — повернуть можно будет уже с 2-х полос движения.