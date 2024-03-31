В администрации Омска рассказали о ходе борьбы с весенним паводком

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Как рассказали в пресс-центре, дорожникам приходится применять целый комплекс мер: постоянный вывоз снежных масс, пропаривание и очистка ливневых канализаций и круглосуточная работа насосных машин позволяют поддерживать порядок на дорогах города и в местах подтоплений, но по-настоящему проблемные места требуют еще более пристального внимания и контроля — даже ассенизаторские бочки посещают их дважды в день.
Сегодня силами омских дорожников удалось освободить от воды улицы Малиновского, Дунайскую, 22 апреля и 21-ю Амурскую (как сообщается, там и находится большое количество проблемных участков — в районе путепровода, улиц Малиновского и Манякина, Дмитриева и 3-ей Железнодорожной).
Кроме того, продолжается пополнение парка спецтехники — многие омичи уже могли заметить на улицах города гидродинамическую машину: уже сегодня ее применяли для очистки и промывки ливневых канализаций в Центральном округе города.
Несмотря на межсезонье, продолжаются и необходимые ремонтно-восстановительные дорожные работы — с оглядкой на погоду приходится применять разные материалы: горячий и холодный асфальт. Последний, кстати, стал особенно актуальным на выходных — понижение температуры вынуждает использовать более инертные материалы.
Однако просто откачивать воду и восполнять урон дорожного покрытия — бесполезно без уборки снега: весеннее тепло может в одночасье перечеркнуть все усилия дорожников. Поэтому параллельно ведется и уборка снега: к работам привлекают технику и людей.
Сегодня, в воскресенье, в разных районах города трудится больше сотни дорожников и единиц техники — снег уже вывезли с 36-й Северной, 11-й Амурской и 1-й Советской, проспект Мира, улицы Ивана Алексеева и Карла Маркса тоже освобождены от снежных завалов — город понемногу очищается.
Однако, как отметил представитель пресс-службы мэрии, омичи продолжают оставлять жалобы на подтопления: большая их часть приходится именно на затопленные дворы — они находятся в зоне ответственности управляющих компаний, а поэтому и обращаться нужно к их представителям. Кроме того, владельцам частных домов тоже есть над чем задуматься — в их обязанности входит уборка снега и прочистка водосточной канавы перед домом.