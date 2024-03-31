В администрации Омска рассказали о ходе борьбы с весенним паводком

Однако, как отметил представитель пресс-службы мэрии, омичи продолжают оставлять жалобы на подтопления: большая их часть приходится именно на затопленные дворы — они находятся в зоне ответственности управляющих компаний, а поэтому и обращаться нужно к их представителям. Кроме того, владельцам частных домов тоже есть над чем задуматься — в их обязанности входит уборка снега и прочистка водосточной канавы перед домом.