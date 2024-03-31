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Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Фото с места работ

В администрации Омска рассказали о ходе борьбы с весенним паводком

31 марта 2024, 07:58
Фото: Пресс-служба администрации города Омска
Фото с места работ
Пресс-служба администрации Омска опубликовала новые данные о работе управления дорожного хозяйства и благоустройства — все технические и людские резервы управления борются с подтоплениями буквально «без выходных»: сложившаяся ситуация вынуждает к работе в режиме буднего дня.

Как рассказали в пресс-центре, дорожникам приходится применять целый комплекс мер: постоянный вывоз снежных масс, пропаривание и очистка ливневых канализаций и круглосуточная работа насосных машин позволяют поддерживать порядок на дорогах города и в местах подтоплений, но по-настоящему проблемные места требуют еще более пристального внимания и контроля — даже ассенизаторские бочки посещают их дважды в день.

Сегодня силами омских дорожников удалось освободить от воды улицы Малиновского, Дунайскую, 22 апреля и 21-ю Амурскую (как сообщается, там и находится большое количество проблемных участков — в районе путепровода, улиц Малиновского и Манякина, Дмитриева и 3-ей Железнодорожной).

Кроме того, продолжается пополнение парка спецтехники — многие омичи уже могли заметить на улицах города гидродинамическую машину: уже сегодня ее применяли для очистки и промывки ливневых канализаций в Центральном округе города.

Фото с места работФото с места работ
Фото с места работФото с места работ
Фото с места работ
Фото: Пресс-служба администрации города Омска

Несмотря на межсезонье, продолжаются и необходимые ремонтно-восстановительные дорожные работы — с оглядкой на погоду приходится применять разные материалы: горячий и холодный асфальт. Последний, кстати, стал особенно актуальным на выходных — понижение температуры вынуждает использовать более инертные материалы.

Однако просто откачивать воду и восполнять урон дорожного покрытия — бесполезно без уборки снега: весеннее тепло может в одночасье перечеркнуть все усилия дорожников. Поэтому параллельно ведется и уборка снега: к работам привлекают технику и людей.

Сегодня, в воскресенье, в разных районах города трудится больше сотни дорожников и единиц техники — снег уже вывезли с 36-й Северной, 11-й Амурской и 1-й Советской, проспект Мира, улицы Ивана Алексеева и Карла Маркса тоже освобождены от снежных завалов — город понемногу очищается.

Однако, как отметил представитель пресс-службы мэрии, омичи продолжают оставлять жалобы на подтопления: большая их часть приходится именно на затопленные дворы — они находятся в зоне ответственности управляющих компаний, а поэтому и обращаться нужно к их представителям. Кроме того, владельцам частных домов тоже есть над чем задуматься — в их обязанности входит уборка снега и прочистка водосточной канавы перед домом.

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#Общество#Снег#Управляющие компании#Снегопад#Омск#Благоустройство#Жалобы#Асфальт#Паводок#Уборка снега#Новости#Дорожники#Илья Скобин
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