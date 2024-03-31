Стабильный плюс и мощные перепады. Синоптики предупредили омичей о капризной погоде

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
По данным сервиса Ventusky, первая неделя апреля принесет омичам немало сюрпризов: снег будет сменяться дождем, а дождь — туманами и ветром. Но — зимние «минуса» уже отступили.
В понедельник, 1 апреля, метеозависимым омичам придется нелегко: день начнется со снегопада и нулевой температуры, но чуть позже столбик термометра поднимется выше — во второй половине дня горожан ожидает 5 градусов тепла и ветер с порывами 11,1 м/с. Кроме того, под вечер синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Во вторник, 2 апреля, день так же начнется с нуля градусов и снегопада — правда, продлится он чуть дольше и при повышении температуры сменится моросью. После полудня синоптики обещают ясную погоду и 5-6 градусов выше нуля.
Среда, 3 апреля, начнется с небольшого зимнего напоминания: -2 градуса ранним утром, но позже все наладится — в течение дня температура поднимется до 7 градусов выше нуля, а осадки обойдут город стороной.
Четверг, 4 апреля, продолжит закреплять «температурный успех» предыдущего дня: осадков не ожидается, умеренный ветер 3 м/c и 10 градусов тепла после полудня. Пятница (5 апреля), кстати, тоже будет теплой и без «потрясений»: за день столбик термометра достигнет отметки в 9 градусов тепла.
Выходные же принесут в город прохладу и облачность: днем в субботу, 6 апреля, температура не поднимется выше 4 градусов, а утром и вечером омичей ждет туман. Воскресенье (7 апреля) будет еще холоднее: 2-4 градуса тепла в полдень, утренний туман и сильный ветер во второй половине дня — его скорость будет достигать 7,2 м/c.
Ну, а ранее Город55 рассказывал о предварительном прогнозе синоптиков на лето — для тех, кто совсем затосковал по теплу.