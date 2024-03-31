Стабильный плюс и мощные перепады. Синоптики предупредили омичей о капризной погоде

Выходные же принесут в город прохладу и облачность: днем в субботу, 6 апреля, температура не поднимется выше 4 градусов, а утром и вечером омичей ждет туман. Воскресенье (7 апреля) будет еще холоднее: 2-4 градуса тепла в полдень, утренний туман и сильный ветер во второй половине дня — его скорость будет достигать 7,2 м/c.