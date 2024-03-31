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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвел итоги серии с «Локомотивом»

Не смогли подобрать ключи к воротам: капитан «Авангарда» — о поражении в серии

31 марта 2024, 06:46
Фото: ХК Авангард

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвел итоги серии с «Локомотивом»

«Ястребы» уступали во втором раунде плей-офф 1:3, но смогли сравнять счет. В решающем матче «Авангард» проиграл — 0:2.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал Городу55 об итогах серии с «Локомотивом». «Ястребы» уступили в решающем матче со счетом 0:2 и вылетели из плей-офф.

«Выиграть не получилось. Команда билась. Но не смогли подобрать ключи к воротам соперника, не смогли забить», — прокомментировал Дамир исход седьмого матча.

«Ястребы» уступали во втором раунде плей-офф 1:3, но смогли сравнять счет.

«Хорошая серия. Ребята показали характер. После второй игры дали себе шанс. Последние пять матчей очень хорошо играли. При счете в серии 0:2, думаю, не было ни одного человека, кто верил в команду кроме нас самих и тренерского штаба», — добавил Шарипзянов.

Напомним, «Авангард» уступил две первые домашние игры (1:2 ОТ, 0:7). После разгромного поражения во второй встрече в клубе приняли решение отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца, а его место с приставкой врио занял тренер вратарей Сергей Звягин.

Ранее поражение в серии прокомментировали также в социальных сетях хоккейного клуба:

«Поражение, за которое не стыдно»: «Авангард» прокомментировал решающую игру сезона
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#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Дамир Шарипзянов#Евгений Игишев#Плей-офф
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