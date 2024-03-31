Не смогли подобрать ключи к воротам: капитан «Авангарда» — о поражении в серии

Напомним, «Авангард» уступил две первые домашние игры (1:2 ОТ, 0:7). После разгромного поражения во второй встрече в клубе приняли решение отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца, а его место с приставкой врио занял тренер вратарей Сергей Звягин.