Не смогли подобрать ключи к воротам: капитан «Авангарда» — о поражении в серии

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал Городу55 об итогах серии с «Локомотивом». «Ястребы» уступили в решающем матче со счетом 0:2 и вылетели из плей-офф.
«Выиграть не получилось. Команда билась. Но не смогли подобрать ключи к воротам соперника, не смогли забить», — прокомментировал Дамир исход седьмого матча.
«Ястребы» уступали во втором раунде плей-офф 1:3, но смогли сравнять счет.
«Хорошая серия. Ребята показали характер. После второй игры дали себе шанс. Последние пять матчей очень хорошо играли. При счете в серии 0:2, думаю, не было ни одного человека, кто верил в команду кроме нас самих и тренерского штаба», — добавил Шарипзянов.
Напомним, «Авангард» уступил две первые домашние игры (1:2 ОТ, 0:7). После разгромного поражения во второй встрече в клубе приняли решение отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца, а его место с приставкой врио занял тренер вратарей Сергей Звягин.
Ранее поражение в серии прокомментировали также в социальных сетях хоккейного клуба: