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иллюстрация

Ключ лежал в авто. Пьяный омич опоздал на электричку и решил доехать на чужой машине

30 марта 2024, 08:57
Фото: Город55
иллюстрация

Рецидивист из Омска опоздал на электричку и угнал машину ради возвращения домой

Владелец внедорожника припарковался около пекарни на улице Граничной и забыл включить сигнализацию.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что в отношении 36-летнего омича возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Выяснилось, что 66-летний житель Кировского округа днем припарковал свой внедорожник около пекарни на улице Граничной и, как ему показалось, поставил на сигнализацию. Однако через час, когда он вышел на улицу, то обнаружил, что его машины нет. Он оценил сумму причиненного ущерба в 2 млн рублей.

Оперативники, просмотрев записи с камер наблюдения, заметили движение автомобиля Mitsubishi Outlander и передали информацию сотрудникам ДПС. На Любинском кольце была остановлена машина, за рулем которой находился пьяный мужчина.

Он объяснил, что опоздал на электричку, которая шла в Называевский район. Когда он вышел с платформы, то увидел автомобиль и решил взять его, чтобы добраться до нужного места. Внедорожник оказался не запертым, а ключи нашлись в подстаканнике.

В настоящее время похищенное авто вернули владельцу. Стоит отметить, что обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны.

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