Ключ лежал в авто. Пьяный омич опоздал на электричку и решил доехать на чужой машине

Выяснилось, что 66-летний житель Кировского округа днем припарковал свой внедорожник около пекарни на улице Граничной и, как ему показалось, поставил на сигнализацию. Однако через час, когда он вышел на улицу, то обнаружил, что его машины нет. Он оценил сумму причиненного ущерба в 2 млн рублей.