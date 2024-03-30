Грузчик из Омска украл сейф с миллионом рублей и поехал отдыхать в баню

Мужчина рассказал, что поссорился с сожительницей и решил отдохнуть с приятелем, распивая спиртные напитки. Когда деньги закончились, он решил похитить некоторую сумму из сейфа организации, в которой проработал около двух лет. На эти деньги он купил одежду, обувь, два телефона, часы, наушники, колонку, украшения и алкогольные напитки. Также он потратил деньги на развлечения в банных комплексах.