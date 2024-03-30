Грузчик из Омска украл сейф с миллионом рублей и поехал отдыхать в баню

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В полицию обратилась 39-летняя предпринимательница и сообщила о том, что в выходной день из офиса ее фирмы, расположенного на улице 20 лет РККА, был похищен сейф с суммой в 1 342 500 рублей.
В пресс-службе омской полиции сообщили, что вор взломал входную дверь. После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что деньги украл грузчик фирмы. После чего 38-летнего подозреваемого задержали в бане на улице Харьковской.
Мужчина рассказал, что поссорился с сожительницей и решил отдохнуть с приятелем, распивая спиртные напитки. Когда деньги закончились, он решил похитить некоторую сумму из сейфа организации, в которой проработал около двух лет. На эти деньги он купил одежду, обувь, два телефона, часы, наушники, колонку, украшения и алкогольные напитки. Также он потратил деньги на развлечения в банных комплексах.
В итоге омичу предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Решением судьи Октябрьского районного суда ему избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Кроме того, в отношении этого мужчины расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.