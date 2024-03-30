Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

иллюстрация

Грузчик из Омска украл сейф с миллионом рублей и поехал отдыхать в баню

30 марта 2024, 06:33
Фото: Город55
иллюстрация
Омич поругался с женой и решил выпить с другом. Когда деньги кончились, мужчина решил украсть деньги из сейфа организации, где он работал уже два года.

В полицию обратилась 39-летняя предпринимательница и сообщила о том, что в выходной день из офиса ее фирмы, расположенного на улице 20 лет РККА, был похищен сейф с суммой в 1 342 500 рублей.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что вор взломал входную дверь. После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что деньги украл грузчик фирмы. После чего 38-летнего подозреваемого задержали в бане на улице Харьковской.

Мужчина рассказал, что поссорился с сожительницей и решил отдохнуть с приятелем, распивая спиртные напитки. Когда деньги закончились, он решил похитить некоторую сумму из сейфа организации, в которой проработал около двух лет. На эти деньги он купил одежду, обувь, два телефона, часы, наушники, колонку, украшения и алкогольные напитки. Также он потратил деньги на развлечения в банных комплексах.

В итоге омичу предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Решением судьи Октябрьского районного суда ему избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Кроме того, в отношении этого мужчины расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

Раз за разом. Жителя Новоомского поселка задержали за серию краж алкоголя
Узнать подробнее
Читайте также:
Приехал на заработки. Житель Омской области украл ноутбук прямо на остановке16 млн ущерба. Экс-сотрудница омского почтамта 18 лет скрывалась после крупной кражиСидел за кражу и убийство. Бывший сотрудник в медицинской маске ограбил омское ателье
#Общество#Происшествия#Видео#Кража#Полиция#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости
Подпишитесь
Счеты с жизнью: о статистике подростковых суицидов в Омске или как уберечь детей
Вчера, 03:05
110 млн на правки. Пусковой комплекс гидроузла под Омском достроят только в 2025 году
Вчера, 04:00
Битва за выход в полуфинал. «Авангард» проведет седьмой матч с «Локомотивом»
Сегодня, 01:34
Мешают благоустройству. Омичей попросили убрать свои гаражи в Нефтяниках
Сегодня, 04:14
Воздушные ворота от «Хвои». Омичи выбрали дизайн-проект для аэропорта в Федоровке
Вчера, 14:14
Дело — труба. История создания и конфликтов вокруг «Омскэлектро»
Сегодня, 04:00
"