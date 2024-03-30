Дело — труба. История создания и конфликтов вокруг «Омскэлектро»

Еще до того, как «Омскэлектро» официально сменило статус, горсовет без конкурса отдал его на 49 лет одноименной компании, подконтрольной депутату областного Заксобрания Сергею Калинину и сенатору от региона Андрею Голушко. Инвестор обязался погасить 1,5 миллиарда рублей долгов муниципального предприятия и вложить 3 миллиарда рублей сверху. Кабальную сделку приостановили после того, как радиозавод имени Попова предложил реанимировать «Омскэлектро» на более выгодных для города условиях и без аренды имущества. А чтобы быстрее погасить долги власти договорились передать МРСК Сибири кабельные линии между ее подстанциями Фрунзенской и Прибрежной. В 2019 году было заявлено о полном гашении долга перед МРСК Сибири.