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Дело — труба. История создания и конфликтов вокруг «Омскэлектро»

30 марта 2024, 04:00
Фото: Город55
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Как создавался и в каком состоянии находится актив города Омска.

АО «Омскэлектро» принадлежит городу Омску. В его ведении находятся:

  1. Кабельные линии электропередачи напряжением 6 — 10 кВ — 2175,86 км;
  2. Кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ — 1822,66 км;
  3. Воздушные линии электропередачи напряжением 6 — 10 кВ — 326,04 км;
  4. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ — 1544,24 км;
  5. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты — 1666 шт.

История предприятия началась еще в 1921 году. Ровно через 100 лет стоимость ее активов превысила 6,4 миллиарда рублей, выручка — 3,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 340 миллионов рублей.

В начале 2000-х пациент был скорее мертв, чем жив. Муниципальное предприятие, которое и так генерировало убытки из-за невыгодного тарифа на покупку потерь в сетях, начало копить долги перед МРСК Сибири за передачу электроэнергии. К 2011 году, когда они превысили миллиард рублей, мэрия наконец забила тревогу. Для оплаты счетов городские чиновники предложили продать часть имущества «Омскэлектро», областные — отдать сети в аренду ключевому кредитору — МРСК Сибири. Единственное, на чем тогда сошлись все стороны: муниципальное предприятие нужно акционировать.

Еще до того, как «Омскэлектро» официально сменило статус, горсовет без конкурса отдал его на 49 лет одноименной компании, подконтрольной депутату областного Заксобрания Сергею Калинину и сенатору от региона Андрею Голушко. Инвестор обязался погасить 1,5 миллиарда рублей долгов муниципального предприятия и вложить 3 миллиарда рублей сверху. Кабальную сделку приостановили после того, как радиозавод имени Попова предложил реанимировать «Омскэлектро» на более выгодных для города условиях и без аренды имущества. А чтобы быстрее погасить долги власти договорились передать МРСК Сибири кабельные линии между ее подстанциями Фрунзенской и Прибрежной. В 2019 году было заявлено о полном гашении долга перед МРСК Сибири.

Из последнего опубликованного бухгалтерского отчета следует, что долги «Омскэлектро» превысили 1 миллиард рублей, а чистая прибыль за 2022 год сократилась в 3,5 раза.

Проект «Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области».

Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»
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