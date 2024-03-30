Чайки-хохотуньи и лебеди-кликуны. В Омскую область возвращаются перелетные птицы

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Несмотря на холод и местами минусовые температуры, в регион постепенно возвращаются перелетные птицы. Так, на юге региона заметили скворцов, на окраинах города появились грачи, а на водоемах — чайки-хохотуньи. Об этом сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на орнитолога омского Детского экоцентра Константина Яковлева.
Кроме того, жители районов наблюдали лебедей-кликунов, а в небе над Омском — серую цаплю. В городские скверы и парки вернулись зеленушки — птички размером с канарейку, издающие звуки, похожие на жужжание.
По словам специалистов, раньше эти птицы возвращались с юга только в середине апреля, но последние пару лет они прилетают раньше на целых полмесяца. При этом массовую волну перелетных птиц стоит ожидать в середине апреля. В это время прилетают полярные совы, неясыти, филины, жаворонки, коньки, трясогузки, овсянки и соловьи.
После этого возвращаются кудрявые пеликаны. В мае прилетают ласточки и стрижи, а одной из последних возвращается иволга.
Напомним, что в Большереченском зоопарке первый медведь по кличке Малыш вышел из зимней спячки. Гималайский медведь чувствует себя хорошо, активно исследует свой вольер, купается в снегу и с нетерпением ждет первой порции угощений.