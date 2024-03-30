Чайки-хохотуньи и лебеди-кликуны. В Омскую область возвращаются перелетные птицы

По словам специалистов, раньше эти птицы возвращались с юга только в середине апреля, но последние пару лет они прилетают раньше на целых полмесяца. При этом массовую волну перелетных птиц стоит ожидать в середине апреля. В это время прилетают полярные совы, неясыти, филины, жаворонки, коньки, трясогузки, овсянки и соловьи.