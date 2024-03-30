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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:23

иллюстрация

Чайки-хохотуньи и лебеди-кликуны. В Омскую область возвращаются перелетные птицы

30 марта 2024, 12:17
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области заметили чайку-хохотунью, серую цаплю и лебедей

К концу апреля возвращаются кучерявые пеликаны, в мае прилетают ласточки и стрижи. Иволга — одна из последних, кто возвращается из теплых краев.

Несмотря на холод и местами минусовые температуры, в регион постепенно возвращаются перелетные птицы. Так, на юге региона заметили скворцов, на окраинах города появились грачи, а на водоемах — чайки-хохотуньи. Об этом сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на орнитолога омского Детского экоцентра Константина Яковлева.

Кроме того, жители районов наблюдали лебедей-кликунов, а в небе над Омском — серую цаплю. В городские скверы и парки вернулись зеленушки — птички размером с канарейку, издающие звуки, похожие на жужжание.

По словам специалистов, раньше эти птицы возвращались с юга только в середине апреля, но последние пару лет они прилетают раньше на целых полмесяца. При этом массовую волну перелетных птиц стоит ожидать в середине апреля. В это время прилетают полярные совы, неясыти, филины, жаворонки, коньки, трясогузки, овсянки и соловьи.

После этого возвращаются кудрявые пеликаны. В мае прилетают ласточки и стрижи, а одной из последних возвращается иволга.

Напомним, что в Большереченском зоопарке первый медведь по кличке Малыш вышел из зимней спячки. Гималайский медведь чувствует себя хорошо, активно исследует свой вольер, купается в снегу и с нетерпением ждет первой порции угощений.

«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
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#Омск#Омская область#Новости#Коньки#Птицы#Пеликаны
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