Вылеты в Сочи, Астану и Баку. Омский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание

Кроме того, по международным направлениям запланированы полеты в Астану, Ташкент и Наманган. Омичам будут доступны чартерные рейсы в турецкую Анталью, которые будут осуществлять авиакомпании Turkish Airlines и Azur Air, а также в египетскую Хургаду, куда омичей доставит Azur Air. В апреле также состоятся два рейса на Пхукет — эта полетная программа, начавшаяся в прошлом году, подходит к концу.