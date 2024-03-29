Вылеты в Сочи, Астану и Баку. Омский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В омском аэропорту значительно увеличили количество рейсов в Сочи, а также в Москву и Санкт-Петербург. Новое расписание начнет действовать уже с 31 марта.
Ежедневными рейсами Омск — Москва займутся авиакомпании S7 Airlines, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа». А авиакомпании «Россия» и «Северный ветер» будут выполнять рейсы в Санкт-Петербург. В Сочи можно улететь на самолетах «Аэрофлота», «Якутии», Ikar, «Северного ветра», SmartAvia, NordStar и «Уральских авиалиний».
Также со вчерашнего дня омичи могут улететь прямым рейсом в столицу Дагестана Махачкалу. Авиаперевозкой занимается компания «Северный ветер», которая, кстати, осуществляет перелеты из Омска в Казань.
В Минводы омичей будут доставлять авиакомпании «Азимут» и Red Wings. Последняя компания будет также осуществлять перелет в Екатеринбург. Рейсы в Тобольск, Казань, Абакан, Самару и Горно-Алтайск будет выполнять «ЮВТ Аэро». В расписании остается рейс в Иркутск и Новосибирск (три раза в неделю).
Северные направления представлены следующими городами:
Кроме того, по международным направлениям запланированы полеты в Астану, Ташкент и Наманган. Омичам будут доступны чартерные рейсы в турецкую Анталью, которые будут осуществлять авиакомпании Turkish Airlines и Azur Air, а также в египетскую Хургаду, куда омичей доставит Azur Air. В апреле также состоятся два рейса на Пхукет — эта полетная программа, начавшаяся в прошлом году, подходит к концу.