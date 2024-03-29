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В Омске ищут записи с видеорегистраторов, запечатлевших аварию с 8 погибшими

В Омске ищут записи с видеорегистраторов, на которые попала авария с 8 погибшими

29 марта 2024, 09:13
Фото: Омская полиция

В Омске ищут записи с видеорегистраторов, запечатлевших аварию с 8 погибшими

Видеоматериалы, на которые попала жуткая авария на трассе Тюмень-Омск, ищут сотрудники регионального следственного комитета.

Омские следователи ищут записи с видеорегистраторов, запечатлевших аварию с восьмью погибшими на трассе Тюмень-Омск. Сотрудники следкома обратились к очевидцам ДТП и попросили предоставить имеющиеся данные.

«Просим предоставить видеозапись следователю, телефоны для связи 8 (3812) 32-43-97; 8 (3812) 32-43-15); телефон доверия следственного управления: 8 (3812) 395-506», — написали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что после аварии было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). За ходом расследования следит глава СК Александр Бастрыкин.

ДПТ произошло днем 16 марта. По предварительной версии, у одной из фур во время движения лопнуло колесо. После этого она вылетела на встречную полосу, где в тот момент проезжал еще один большегруз и пассажирский микроавтобус. Три транспортных средства столкнулись, случилось возгорание. В результате аварии погибли восемь человек, выжили лишь двое — сейчас они находятся в больнице.

В числе погибших оказалась омская журналистка Анна Никитенко.

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