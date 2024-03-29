В Омске ищут записи с видеорегистраторов, на которые попала авария с 8 погибшими

ДПТ произошло днем 16 марта. По предварительной версии, у одной из фур во время движения лопнуло колесо. После этого она вылетела на встречную полосу, где в тот момент проезжал еще один большегруз и пассажирский микроавтобус. Три транспортных средства столкнулись, случилось возгорание. В результате аварии погибли восемь человек, выжили лишь двое — сейчас они находятся в больнице.