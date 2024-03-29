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На Левом берегу Омска под воду ушла улица, по которой начали ездить автобусы

Улица левобережья, по которой начали ездить автобусы, ушла под воду во время оттепели

29 марта 2024, 11:53
Фото: 1MI

На Левом берегу Омска под воду ушла улица, по которой начали ездить автобусы

На улице Туполева, через которую проходит общественный транспорт после перекрытия бульвара Архитекторов, собралось обилие воды из-за отсутствия ливневой канализации.

Омичи пожаловались на состояние улицы Туполева на Левом берегу в городском паблике «Омский форум». После перекрытия бульвара Архитекторов по ней стали ездить некоторые маршруты общественного транспорта. Однако почти сразу возникли проблемы: из-за отсутствия на участке ливневой канализации проезжая часть полностью покрылась водой.

«Участок улицы Туполева, который для нескольких маршрутов автобусов начал служить объездом перекрытого перекрестка бульвара Архитекторов со Степанца, ушел под воду». — написал один из омичей.

Напомним, что бульвар Архитекторов закрыли на реконструкцию, по этой причине с 24 марта 18 маршрутов общественного транспорта стали ездить по новым схемам. Об изменениях в движении транспорта Город55 писал ранее.

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