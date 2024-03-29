Улица левобережья, по которой начали ездить автобусы, ушла под воду во время оттепели

Омичи пожаловались на состояние улицы Туполева на Левом берегу в городском паблике «Омский форум». После перекрытия бульвара Архитекторов по ней стали ездить некоторые маршруты общественного транспорта. Однако почти сразу возникли проблемы: из-за отсутствия на участке ливневой канализации проезжая часть полностью покрылась водой.