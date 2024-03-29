Страшная статистика. Стали известны цифры по самоубийствам среди омских подростков

Для профилактики самоубийств среди подростков в регионе проводят образовательные программы для детей и родителей, работают диагностические пункты по оказанию психологической помощи. Проконсультироваться также можно по телефону горячей линии 8-800-2000-122, либо обратиться в чат-бот в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру +7 991 506 5919.