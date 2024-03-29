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Published Сегодня, 03:31

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Updated Сегодня, 03:31

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Страшная статистика. Стали известны цифры по самоубийствам среди омских подростков

29 марта 2024, 03:31
Фото: Город55
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Стала известна статистика подростковых самоубийств в Омской области

Уполномоченный по правам ребенка сообщила, где родители могут получить консультацию по вопросам суицидального поведения у детей.

Город55 узнал статистику самоубийств среди несовершеннолетних в Омской области. Данные предоставила детский омбудсмен в регионе Елизавета Степкина.

«В 2022 году зарегистрировано 5 случаев завершенных суицидов среди несовершеннолетних, в 2021 году — 14. В 2023 году в регионе 6 несовершеннолетних погибли в результате суицида», — сообщила уполномоченный по правам ребенка.

Для профилактики самоубийств среди подростков в регионе проводят образовательные программы для детей и родителей, работают диагностические пункты по оказанию психологической помощи. Проконсультироваться также можно по телефону горячей линии 8-800-2000-122, либо обратиться в чат-бот в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру +7 991 506 5919.

Город55 узнал у психолога, на что родителям стоит обратить внимание, чтобы уберечь детей от радикального поступка.

#Общество#Консультации#Омск#Дети#Статистика#Родители#Горячая линия#Профилактика#Евгений Игишев
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