Страшная статистика. Стали известны цифры по самоубийствам среди омских подростков

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Город55 узнал статистику самоубийств среди несовершеннолетних в Омской области. Данные предоставила детский омбудсмен в регионе Елизавета Степкина.
«В 2022 году зарегистрировано 5 случаев завершенных суицидов среди несовершеннолетних, в 2021 году — 14. В 2023 году в регионе 6 несовершеннолетних погибли в результате суицида», — сообщила уполномоченный по правам ребенка.
Для профилактики самоубийств среди подростков в регионе проводят образовательные программы для детей и родителей, работают диагностические пункты по оказанию психологической помощи. Проконсультироваться также можно по телефону горячей линии 8-800-2000-122, либо обратиться в чат-бот в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру +7 991 506 5919.
Город55 узнал у психолога, на что родителям стоит обратить внимание, чтобы уберечь детей от радикального поступка.