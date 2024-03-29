Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поддержали акцию по сдаче крови

Медицинские работники провели обязательный осмотр участников акции, при помощи оборудования мобильной лаборатории осуществили забор крови с соблюдением всех стандартов процедуры. В течение дня волонтеры сдали кровь, которая необходима для оказания экстренной помощи. Сформированный запас направлен на хранение и проверку в банк центра крови, откуда будет передан в учреждения здравоохранения Московского региона.