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Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поддержали акцию по сдаче крови

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поддержали акцию по сдаче крови

29 марта 2024, 10:06
Фото: Мария Никитина
Волонтеры «Газпромнефть — смазочные материалы» сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании. Донорский пункт был организован на площадке московского офиса компании. В акции приняли участие более 30 сотрудников.

Медицинские работники провели обязательный осмотр участников акции, при помощи оборудования мобильной лаборатории осуществили забор крови с соблюдением всех стандартов процедуры. В течение дня волонтеры сдали кровь, которая необходима для оказания экстренной помощи. Сформированный запас направлен на хранение и проверку в банк центра крови, откуда будет передан в учреждения здравоохранения Московского региона.

Волонтерские акции по сдаче крови регулярно проходят в офисах и на производственных площадках «Газпромнефть-СМ». Многие сотрудники являются активными донорами и системно поддерживают банки крови. К донорскому движению в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах присоединились более 200 специалистов компании.

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