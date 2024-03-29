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Сибирячку, потерявшую сына в пожаре, заподозрили в страшном преступлении

Сибирячку, потерявшую сына в пожаре, заподозрили в страшном преступлении

29 марта 2024, 04:33
Фото: 1MI
Жительница Кузбасса неосторожно растопила печь, пишет портал «Сибдепо».

Жительницу Тисульского района Кузбасса подозревают в причинении смерти по неосторожности своему трехлетнему сыну. Как рассказали в региональном Следственном комитете, трагедия случилась из-за неосторожного обращения с огнем.

Все случилось 27 марта в частном доме, где жила 24-летняя девушка с сыном. Сибирячка растапливала печь при помощи горючей жидкости, и после появления огня она вышла на улицу. Когда девушка вернулась домой, то из помещения повалил огонь.

В этот момент мимо проезжали сотрудники ДПС, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС после тушения огня нашли в одной из комнат двухлетнего мальчика с ожогами и признаками отравления продуктами горения. Его доставили в больницу и оказали квалифицированную помощь, но ребенок все равно скончался на следующий день, 28 марта.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили несколько экспертиз, которые помогут восстановить всю хронологию событий. Отмечается, что в рамках проверки также оценят, насколько безопасной была жизнь ребенка и следили ли за семьей надзорные органы.

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#Общество#Омск#Новости#Ольга Акамова#Сибирь
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