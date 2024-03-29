Сибирячку, потерявшую сына в пожаре, заподозрили в страшном преступлении

В этот момент мимо проезжали сотрудники ДПС, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС после тушения огня нашли в одной из комнат двухлетнего мальчика с ожогами и признаками отравления продуктами горения. Его доставили в больницу и оказали квалифицированную помощь, но ребенок все равно скончался на следующий день, 28 марта.