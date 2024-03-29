Сибирячку, потерявшую сына в пожаре, заподозрили в страшном преступлении

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Жительницу Тисульского района Кузбасса подозревают в причинении смерти по неосторожности своему трехлетнему сыну. Как рассказали в региональном Следственном комитете, трагедия случилась из-за неосторожного обращения с огнем.
Все случилось 27 марта в частном доме, где жила 24-летняя девушка с сыном. Сибирячка растапливала печь при помощи горючей жидкости, и после появления огня она вышла на улицу. Когда девушка вернулась домой, то из помещения повалил огонь.
В этот момент мимо проезжали сотрудники ДПС, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС после тушения огня нашли в одной из комнат двухлетнего мальчика с ожогами и признаками отравления продуктами горения. Его доставили в больницу и оказали квалифицированную помощь, но ребенок все равно скончался на следующий день, 28 марта.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили несколько экспертиз, которые помогут восстановить всю хронологию событий. Отмечается, что в рамках проверки также оценят, насколько безопасной была жизнь ребенка и следили ли за семьей надзорные органы.