Россияне стали больше доверять банкам — эксперт

В рамках исследования респондентов также спрашивали о том, в какой валюте они готовы открыть вклад для сохранения своих сбережений. Подавляющее большинство — 66% — отдали предпочтение российскому рублю. Доля тех, кто выбирает рубли, значимо выше среди женщин, населения в возрасте 60 лет и старше, не имеющих работы и не выплачивающих кредиты, но имеющих сбережения. Открыть счет в долларах хотели бы 27% опрошенных — эта доля выше среди мужчин, россиян в возрасте 18-44 лет, имеющих высшее образование и работу, с высоким достатком, проживающих вместе с несовершеннолетним ребенком, имеющих сбережения, инвестиции и кредиты. Евро выбрали бы 25% респондентов, среди них преобладает молодежь 18-34 лет, работающие, а также выплачивающие кредиты. Вклады в юанях интересны 11% опрошенных, где превалируют мужчины, россияне в возрасте 45-59 лет, с высшим образованием, а также имеющие сбережения, инвестиции и кредиты. Наконец, 5% выбрали бы вклад в дирхамах ОАЭ — здесь доля выбравших эту валюту выше среди молодежи 18-24 лет, имеющих высшее образование, кредитующихся и инвестирующих россиян.