Россияне стали больше доверять банкам — эксперт

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Об этом свидетельствуют результаты третьей волны исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР). Оно проводится ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ.
«Одним из позитивных показателей, который мы отметили по итогам февральского исследования, стал рост доверия населения в целом к игрокам рынка инвестиций и сбережений. В частности, банки занимают позицию стабильного финансового института, которому в разной степени доверяют 80% граждан. Только за полгода это значение выросло на 10 процентных пунктов. Достижение таких показателей стало возможным в том числе за счет роста уровня финансовой грамотности. Она играет важную роль, стимулируя сберегательную и инвестиционную активность граждан России, так как позволяет увеличивать доход, разумно и эффективно используя продукты и решения, предлагаемые финансовыми структурами», — отметили старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Исследование также показало, что почти четверть населения пользуется различными инструментами для сохранения и приумножения накоплений. Так, 19% респондентов имеют вклады в банках «под процент», еще 5% инвестируют в акции, облигации, покупают золото и используют иные способы вложения средств. При этом у россиян есть сбережения и в бездоходных формах: наличные накопления, которые хранятся дома, имеют 21% опрошенных, а беспроцентный счет в банке есть у 9% респондентов.
Среди россиян, которые уже имеют опыт инвестирования, 45% респондентов отметили, что таким образом стремятся защитить свои сбережения от инфляции. Еще один популярный мотив, которым руководствуется 44% опрошенных, — желание получить более высокий доход по сравнению с банковским вкладом. Среди других причин заняться инвестициями значились желание получить знания и навыки в новой сфере финансового рынка (29%), интерес к формированию капитала на пенсию или для крупной покупки (28%).
Среди россиян, которые еще не инвестировали, больше половины — 58% — отметили, что у них нет свободных денег для этого. По их мнению, для инвестиций требуется минимум несколько сотен тысяч рублей, что является распространенным заблуждением. 33% опрошенных также сказали, что не обладают достаточными знаниями, чтобы стать инвестором, а 25% из них боятся потерять свои деньги. Кроме того, россияне отмечали, что у них нет времени, интереса и доверия к инвестиционным компаниям.
В рамках исследования респондентов также спрашивали о том, в какой валюте они готовы открыть вклад для сохранения своих сбережений. Подавляющее большинство — 66% — отдали предпочтение российскому рублю. Доля тех, кто выбирает рубли, значимо выше среди женщин, населения в возрасте 60 лет и старше, не имеющих работы и не выплачивающих кредиты, но имеющих сбережения. Открыть счет в долларах хотели бы 27% опрошенных — эта доля выше среди мужчин, россиян в возрасте 18-44 лет, имеющих высшее образование и работу, с высоким достатком, проживающих вместе с несовершеннолетним ребенком, имеющих сбережения, инвестиции и кредиты. Евро выбрали бы 25% респондентов, среди них преобладает молодежь 18-34 лет, работающие, а также выплачивающие кредиты. Вклады в юанях интересны 11% опрошенных, где превалируют мужчины, россияне в возрасте 45-59 лет, с высшим образованием, а также имеющие сбережения, инвестиции и кредиты. Наконец, 5% выбрали бы вклад в дирхамах ОАЭ — здесь доля выбравших эту валюту выше среди молодежи 18-24 лет, имеющих высшее образование, кредитующихся и инвестирующих россиян.