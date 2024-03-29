Пятые с конца: Омская область стала одним из аутсайдеров экологического рейтинга

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередную версию своего «Национального экологического рейтинга регионов России» по данным за зиму 2023–2024 годов. Первое место в этом рейтинге заняла Москва, на втором и третьем местах — Тамбовская и Мурманская области соответственно. Омская область занимает 80-ю позицию, 5-ю с конца (несколько регионов по разным причинам рейтингом не учитываются).
На сайте «Зеленого патруля» уточняется, что сводный индекс, на основе которого происходит ранжирование регионов, вычисляется на основе 3 других индексов — «природоохранного», «социально-экологического» и «промышленно-экологического».
— Первый индекс — это состояние окружающей среды (воды, воздуха, почвы), — объяснил Городу55 по телефону директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов. — Второй — отношение к проблеме власти, людей. Как ни странно, там, где выше активность людей, рейтинг мгновенно подрастает. Третья — ответственность бизнеса, то есть денежные вложения и реальный результат (к сожалению, большинство таких мероприятий проходит показушно).
Омск Пукалов охарактеризовал как «сложный город» из-за высокой концентрации промышленных предприятий и массы очевидных проблем.
— Не знаю, как убедить ТГК-11, чтобы они в конце концов перешли на газ, — рассказал эксперт. — И федеральное финансирование предлагали, и что-то уже переводили на газ. Пока Омск не будет газифицирован, ничего к лучшему не изменится! Причем газифицировать надо как частный сектор, так и большие ТЭЦ и котельные.
Пукалов признает, что в Омске очень много источников загрязнения: в крупном промышленном центре по объективным причинам сложно соблюдать экологические нормы. Тем не менее борьба с нарушителями может принести хорошие результаты, и поэтому ее нужно вести. В связи с темой выбросов эксперт упомянул «Техуглерод» и «шинное предприятие».
— С моей точки зрения ситуация в Омске меняется к лучшему, — уточнил Пукалов. — Во многом это происходит благодаря тому, что экологизировался северный промышленный узел, включающий НПЗ, «Полиом» и другие предприятия.
Отметим, что по сравнению с предыдущей версией того же рейтинга Омская область поднялась на две позиции. В целом регион часто занимает нижние строки в экологических рейтингах. Это связано с низким качеством воздуха, с вырубками деревьев, с мусорной проблемой. Уверенности в том, что ситуация заметно улучшится в ближайшее время, нет: например, перевод на газ ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 пока только обсуждается.