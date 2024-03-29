Пятые с конца: Омская область стала одним из аутсайдеров экологического рейтинга

Отметим, что по сравнению с предыдущей версией того же рейтинга Омская область поднялась на две позиции. В целом регион часто занимает нижние строки в экологических рейтингах. Это связано с низким качеством воздуха, с вырубками деревьев, с мусорной проблемой. Уверенности в том, что ситуация заметно улучшится в ближайшее время, нет: например, перевод на газ ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 пока только обсуждается.