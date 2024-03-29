Омичи за полдня раскупили билеты на седьмой матч «Авангарда» с «Локомотивом»

На момент публикации в продаже были доступны около двух десятков билетов на секторах. Отметим, что G-Drive Арена вмешает более 12 тысяч зрителей. Также пока не проданы две ложи. Каждая рассчитана на 12 зрителей, стоимость ложи — 150 000 рублей. В ресторане доступны два места по цене от 8300 до 12 500 рублей.