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Омичи за полдня раскупили билеты на седьмой матч «Авангарда» с «Локомотивом»

Омичи за полдня раскупили билеты на седьмой матч «Авангарда» с «Локомотивом»

29 марта 2024, 05:36
Фото: ХК Авангард
На G-Drive Арене для покупки доступны лишь ложи и места в ресторане.

Болельщики омского «Авангарда» за полдня раскупили почти все билеты на седьмой матч с «Локомотивом», который пройдет в субботу, 30 марта.

На момент публикации в продаже были доступны около двух десятков билетов на секторах. Отметим, что G-Drive Арена вмешает более 12 тысяч зрителей. Также пока не проданы две ложи. Каждая рассчитана на 12 зрителей, стоимость ложи — 150 000 рублей. В ресторане доступны два места по цене от 8300 до 12 500 рублей.

Матч станет решающим в четвертьфинальной серии. Напомним, «Авангард» уступал во втором раунде плей-офф со счетом 1:3, но смог выиграть два матча подряд и сравнять счет.

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#Спорт#Авангард#Болельщики#Продажа#Билеты#Ресторан#Омичи#G-Drive Арена#Стоимость#Евгений Игишев#Плей-офф#Локомотив#Зрители
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