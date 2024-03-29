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Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

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Написали заявления друг на друга. Омский школьник избил мужчину возле магазина

29 марта 2024, 07:37
Фото: Город55
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Омич хотел успокоить подростков и получил по лицу возле магазина в Рябиновке

Подросток был рядом с продуктовым магазином со своими друзьями. Двое из них боролись друг с другом, на что обратил внимание проходящий мужчина и решил вмешаться. Он схватил подростка за руку, в ответ школьник ударил его.

Накануне в омском паблике появилось видео конфликта мужчины с подростками в микрорайоне Рябиновка. В пресс-службе омской полиции сообщили, что этот пост привлек внимание полицейских, которые выяснили причины драки.

Оказалось, что около 7 часов вечера 16-летний подросток находился возле продуктового магазина в компании друзей. Двое из них шутливо боролись между собой. В какой-то момент на это обратил внимание проходящий мимо мужчина. Он решил вмешаться и прекратить, как ему показалось, агрессивное поведение молодых людей. На этой почве возник конфликт. Омич схватил подростка за руку, в ответ школьник ударил мужчину по телу и голове.

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Фото: УМВД России по Омской области

После проведенной сотрудниками полиции проверки 33-летний мужчина все же решил написать заявление. В отношении 16-летнего подростка составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Мама подростка, в свою очередь, также обратилась в полицию со встречным заявлением в отношении мужчины.

С семьей подростка инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу. Согласно имеющейся информации, девятиклассник воспитывается в благополучной семье и ранее не состоял на учете.

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