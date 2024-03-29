Написали заявления друг на друга. Омский школьник избил мужчину возле магазина

Оказалось, что около 7 часов вечера 16-летний подросток находился возле продуктового магазина в компании друзей. Двое из них шутливо боролись между собой. В какой-то момент на это обратил внимание проходящий мимо мужчина. Он решил вмешаться и прекратить, как ему показалось, агрессивное поведение молодых людей. На этой почве возник конфликт. Омич схватил подростка за руку, в ответ школьник ударил мужчину по телу и голове.