Написали заявления друг на друга. Омский школьник избил мужчину возле магазина

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Накануне в омском паблике появилось видео конфликта мужчины с подростками в микрорайоне Рябиновка. В пресс-службе омской полиции сообщили, что этот пост привлек внимание полицейских, которые выяснили причины драки.
Оказалось, что около 7 часов вечера 16-летний подросток находился возле продуктового магазина в компании друзей. Двое из них шутливо боролись между собой. В какой-то момент на это обратил внимание проходящий мимо мужчина. Он решил вмешаться и прекратить, как ему показалось, агрессивное поведение молодых людей. На этой почве возник конфликт. Омич схватил подростка за руку, в ответ школьник ударил мужчину по телу и голове.
После проведенной сотрудниками полиции проверки 33-летний мужчина все же решил написать заявление. В отношении 16-летнего подростка составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Мама подростка, в свою очередь, также обратилась в полицию со встречным заявлением в отношении мужчины.
С семьей подростка инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу. Согласно имеющейся информации, девятиклассник воспитывается в благополучной семье и ранее не состоял на учете.