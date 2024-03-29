Может сесть на 2 года. Омичка спешила на работу и устроила ДТП на Красноярском тракте

ДТП произошло 6 сентября прошлого года на улице Красноярский тракт. Женщина за рулем иномарки Geely Atlas проигнорировала ПДД и разметку на проезжей части. Вместо того чтобы двигаться только направо, как это предписывалось из-за занимаемой полосы, она продолжила движение в прямом направлении, где в итоге врезалась в автомобиль Toyota Vitz.