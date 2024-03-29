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место ДТП

Может сесть на 2 года. Омичка спешила на работу и устроила ДТП на Красноярском тракте

29 марта 2024, 03:39
Фото: Прокуратура Омской области
место ДТП

Омичка проигнорировала ПДД и влетела в иномарку на Красноярском тракте

Женщина нарушила ПДД и разметку на дороге: вместо разрешенного направления направо она двигалась прямо и врезалась в автомобиль Toyota Vitz.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в отношении ранее не судимой 50-летней омички утверждено обвинительное заключение. Она обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП произошло 6 сентября прошлого года на улице Красноярский тракт. Женщина за рулем иномарки Geely Atlas проигнорировала ПДД и разметку на проезжей части. Вместо того чтобы двигаться только направо, как это предписывалось из-за занимаемой полосы, она продолжила движение в прямом направлении, где в итоге врезалась в автомобиль Toyota Vitz.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Прокуратура Омской области

В результате столкновения серьезно пострадала пассажирка Toyota. Свою вину омичка полностью признала, объяснила, что спешила на работу и свернула в правый ряд, так как в левом образовался затор. Теперь женщине грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.

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#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Новости
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