Может сесть на 2 года. Омичка спешила на работу и устроила ДТП на Красноярском тракте

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:49
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в отношении ранее не судимой 50-летней омички утверждено обвинительное заключение. Она обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
ДТП произошло 6 сентября прошлого года на улице Красноярский тракт. Женщина за рулем иномарки Geely Atlas проигнорировала ПДД и разметку на проезжей части. Вместо того чтобы двигаться только направо, как это предписывалось из-за занимаемой полосы, она продолжила движение в прямом направлении, где в итоге врезалась в автомобиль Toyota Vitz.
В результате столкновения серьезно пострадала пассажирка Toyota. Свою вину омичка полностью признала, объяснила, что спешила на работу и свернула в правый ряд, так как в левом образовался затор. Теперь женщине грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.