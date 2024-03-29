Копайгородский рассказал о подготовке к летнему сезону

Кроме того, мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский сообщил, что в Хостинском районе города будет приведено в порядок четыре десятка территорий, и на реализацию этих планов выделено 300 млн рублей из средств инвесторов. При этом, основной целью благоустройства станет удобство и безопасность отдыхающих: на пляжах будут дежурить спасатели, медработники и охранники, а также дополнительно установлены камеры видеонаблюдения.