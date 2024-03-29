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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 08:31

Копайгородский рассказал о подготовке к летнему сезону

Копайгородский рассказал о подготовке к летнему сезону

29 марта 2024, 07:13
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Копайгородский рассказал о подготовке к летнему сезону
Глава города-курорта Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский обнародовал планы по подготовке городских территорий к летнему сезону.

Мэр отметил, что к лету будет благоустроен «ОСВОД», который в результате станет более удобным для отдыха местных жителей и гостей города. Об этом сообщается в телеграм-канале Алексея Сергеевича Копайгородского.

Кроме того, мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский сообщил, что в Хостинском районе города будет приведено в порядок четыре десятка территорий, и на реализацию этих планов выделено 300 млн рублей из средств инвесторов. При этом, основной целью благоустройства станет удобство и безопасность отдыхающих: на пляжах будут дежурить спасатели, медработники и охранники, а также дополнительно установлены камеры видеонаблюдения.

И наконец, в 2023 году, который президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи, особое внимание при планировании обновления городский территорий в Сочи уделяется обустройству пространств для отдыха с детьми. По словам мэра города Алексея Сергеевича Копайгородского, к открытию туристического сезона здесь появятся новые спортплощадки, кинотеатры под открытым небом и игровые комплексы.

Копайгородский рассказал о подготовке к летнему сезонуКопайгородский рассказал о подготовке к летнему сезону
Копайгородский рассказал о подготовке к летнему сезону
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
«Силы необходимо распределить так, чтобы уже в майские праздники первые пляжи работали во всех районах курорта», — подытожил мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский.

Напомним, ранее онлайн-издание «Югополис» писало о том, как жители Сочи и эксперты оценивают работу Алексея Сергеевича Копайгородского на посту главы города. Кроме того, предлагаем ознакомиться с наиболее знаковыми достижениями мэра Сочи Алексея Копайгородского.

#Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич
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