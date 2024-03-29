Компания «БАС» разработала пособие по применению дронов

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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По словам Варятченко, эксперты в течение нескольких месяцев собирали и структурировали информацию, чтобы потенциальные заказчики услуг БАС могли правильно рассчитать свои потребности, возможности, а также ресурсы, пишет newizv.ru.
Среди первых пользователей новых методических рекомендаций, которые уже одобрены Минэкономразвития РФ, — участники гражданских учений на «Архипелаге 2024»
Как отметил глава ООО «БАС», методические рекомендации представляют собой первый справочник отрасли БАС, где собрана вся имеющаяся в доступе информация — от моделей и характеристик до расчета эффективности их применения по конкретным параметрам.
Ключевой задачей пособия Алексей Варятченко назвал помощь в формировании квалифицированного заказчика, что совпадает с задачами «Архипелага-2024», где в рамках учений участники из регионов получат новый опыт.
Опираясь на запросы команд, компания «БАС» разработала кейс сценариев применения дронов. Это мониторинг линейных объектов (ЛЭП, газо- и нефтепроводы, дорожные покрытия) и площадных (сельское и лесное хозяйство, морские акватории), экологический мониторинг и аэросъемка, охрана производственных инфраструктур и доставка грузов.
Известно, что учения пройдут в три этапа. Уже отобрано более 50 регионов, которые разработали приоритетные сценарии для своих субъектов с расчетом стоимости их реализации.
По словам Варятченко, в рамках следующего этапа на основе разработанных методических рекомендаций команды будут выполнять практические расчеты сценариев применения БАС, приоритетных для их территорий. В финал попадут команды, готовые выполнять полеты и отрабатывать сценарии применения БАС на Сахалине под руководством экспертов и специалистов.
Результаты, полученные командами на «Архипелаге 2024», учтут при формировании федерального рейтинга по вовлеченности регионов в развитие отрасли БАС.