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Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко

Компания «БАС» разработала пособие по применению дронов

29 марта 2024, 07:57
Фото: пресс-служба НТИ
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко рассказал о созданных экспертами компании методических рекомендациях по сценариям применения БАС. Данные рекомендации станут основой гражданских учений проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024» в Сахалинской области.
В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.
В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.
Фото: пресс-служба НТИ

По словам Варятченко, эксперты в течение нескольких месяцев собирали и структурировали информацию, чтобы потенциальные заказчики услуг БАС могли правильно рассчитать свои потребности, возможности, а также ресурсы, пишет newizv.ru.

Среди первых пользователей новых методических рекомендаций, которые уже одобрены Минэкономразвития РФ, — участники гражданских учений на «Архипелаге 2024»

Как отметил глава ООО «БАС», методические рекомендации представляют собой первый справочник отрасли БАС, где собрана вся имеющаяся в доступе информация — от моделей и характеристик до расчета эффективности их применения по конкретным параметрам.

Ключевой задачей пособия Алексей Варятченко назвал помощь в формировании квалифицированного заказчика, что совпадает с задачами «Архипелага-2024», где в рамках учений участники из регионов получат новый опыт.

Опираясь на запросы команд, компания «БАС» разработала кейс сценариев применения дронов. Это мониторинг линейных объектов (ЛЭП, газо- и нефтепроводы, дорожные покрытия) и площадных (сельское и лесное хозяйство, морские акватории), экологический мониторинг и аэросъемка, охрана производственных инфраструктур и доставка грузов.

Известно, что учения пройдут в три этапа. Уже отобрано более 50 регионов, которые разработали приоритетные сценарии для своих субъектов с расчетом стоимости их реализации.

По словам Варятченко, в рамках следующего этапа на основе разработанных методических рекомендаций команды будут выполнять практические расчеты сценариев применения БАС, приоритетных для их территорий. В финал попадут команды, готовые выполнять полеты и отрабатывать сценарии применения БАС на Сахалине под руководством экспертов и специалистов.

Результаты, полученные командами на «Архипелаге 2024», учтут при формировании федерального рейтинга по вовлеченности регионов в развитие отрасли БАС.

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