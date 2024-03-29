Итоги в фактах и цифрах: что сделал губернатор Виталии Хоценко для Омской области

Стоит отметить, что Омская область стала одной из лидеров в оказании гуманитарной помощи новым регионам и доставке гуманитарного груза. Кроме того, в Омской области социальная и материальная помощь ветеранам СВО и их близким всегда оказывалась на высоте. Во время своих поездок по районам губернатор не пропускает возможности лично пообщаться с семьями защитников Отечества.