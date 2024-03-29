Posted 29 марта, 06:40
Published 29 марта, 06:40
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Победитель конкурса «Лидеры России» и выпускник «Школы губернаторов» Виталий Хоценко получил первый опыт управления территорией регионального значения на Донбассе. Там он координировал процесс восстановления и интеграции Донецкой Народной Республики в состав России. Проявив себя достойно на этой должности, он получил новое назначение — управление Омской областью, которая также требует особого внимания. Отметим, что это кадровое назначение было личным решением президента Владимира Путина.
Регион должен обеспечить бесперебойную работу оборонного комплекса, подготовить специалистов и наладить тесное взаимодействие с вузами и колледжами. Поэтому его возглавил Виталий Хоценко, имеющий опыт работы на Донбассе. Омская область является стратегическим форпостом на фронте.
Виктор Хоценко при работе в Омской области максимально мобилизовал ресурсы для привлечения специалистов в ОПК. Вместе с ним заработала Передовая инженерная школа по направлению станкостроения и Учебный дизайн-центр проектирования электронной компонентной базы. Их главная задача — подготовка профильных специалистов для индустриальных партнеров завода.
Стоит отметить, что Омская область стала одной из лидеров в оказании гуманитарной помощи новым регионам и доставке гуманитарного груза. Кроме того, в Омской области социальная и материальная помощь ветеранам СВО и их близким всегда оказывалась на высоте. Во время своих поездок по районам губернатор не пропускает возможности лично пообщаться с семьями защитников Отечества.
Виталий Хоценко привлекает внимание федерального центра к Омскому региону. Свидетельством этого являются частые визиты чиновников федерального ранга, руководителей государственных корпораций и крупных холдингов, а также федеральных министров. Важным элементом поддержки является личное доверие президента к Виталию Хоценко. Неоднократные встречи подтверждают, что Владимир Путин видит в нем перспективного политика с нестандартными решениями, который умеет слышать людей и быстро принимать решения.
С приходом Виталия Хоценко наконец сдвинулись с мертвой точки такие проекты, как аэропорт «Омск-Федоровка». Проект уже перешел в практическую фазу. Определены инвесторы, согласованы его параметры, прошел конкурс на лучшую концепцию.
Инициативы Виталия Хоценко, включая региональный кадровый конкурс, получают поддержку. Губернатор использует местные кадры, привлекая новых специалистов. Обновление команды проходит публично через конкурс руководителей «Омская область: ПРОдвижение». Если побеждают, получают грант на миллион рублей.
В Омской области при санкциях удалось сохранить высокий объем инвестиций в экономику — 208 млрд рублей в 2023 году. Губернатор Виталий Хоценко ввел систему Инвестиционного комитета, который не только отслеживает инвестиционные инициативы, но и комплексно сопровождает проекты: поддержка, разрешение проблем, сопровождение на всех этапах. Это привело к ускорению инвестиционного процесса.
Виталий Хоценко возобновил реализацию приостановленных проектов и привлек новые инвестиции. В частности, Группа компаний «Титан» начала в Омской области строительство нефтехимического комплекса, а компания «Газпромнефть-ОНПЗ» ввела в эксплуатацию комплекс первичной переработки нефти.
За год в Омске появилось две гостиницы уровня «четыре звезды». Они не только стали точками развития туристического потенциала региона, но и современными архитектурными доминантами мегаполиса.
В марте 2024 года в Омске запустили новый высокотехнологичный завод колбасных изделий и полуфабрикатов, что стало важным событием для пищевой промышленности региона. На строительство потрачено более 800 млн рублей инвестиций, и сейчас обсуждаются новые проекты и планы с агрогруппой «Руском».
В Омске активно строят многофункциональные распределительные центры для крупных торговых сетей и логистических операторов. Курирует работу губернатор Виталий Хоценко. Сумма вложений должна составить более 20 млрд рублей.
В конце 2023 года ввели в эксплуатацию первый объект логистического парка в Омске, ведется оснащение второго объекта. По планам Виталия Хоценко, это приведет к переоборудованию складов и перевыполнению плана по созданию новых рабочих мест в полтора раза — до 7 тысяч.
Подведем итог: каждый подобный проект в реальном секторе экономики не только создает дополнительные рабочие места, но и дает импульс развитию смежных отраслей и малых предприятий. В 2023 году в Омской области налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства составили 26,3 млрд рублей, что на 3,7 млрд, или 16,5%, больше, чем годом ранее.
С марта по декабрь 2023 года в Омске в рекордные сроки построили крытый бассейн по федеральной программе «Спорт—норма жизни» губернаторского проекта «Демография», Это первое крупное спортивное сооружение в густонаселенном микрорайоне города-миллионника, где до сих пор не было ни одного бассейна.
Также Виталий Хоценко смог убедить федеральный центр и военных строителей в приоритетности проекта детского инфекционного стационара на 300 коек в Омске. Его реализация уже началась.
Особое внимание губернатора Виталия Хоценко помогло ускорить строительство социально значимых объектов, работы над которыми шли много лет. Вследствие этого возведены три новые школы в Омске, Черлаке и Горьковском, а также заработали два детских сада.
За первый год правления Виталия Хоценко в регионе было построено рекордное количество фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий — 82.