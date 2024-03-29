«Домклик»: Средний размер первоначального взноса в Омске составил 43%

Охлаждение рынка льготной ипотеки уже привело к тому, что средний размер первоначального взноса на первичном рынке вырос почти до 30%, а на вторичном — до 43% (данные сервиса недвижимости «Домклик» за февраль 2024 года). Если изучить статистику по конкретным программам ипотечного кредитования, то очевидно следующее: первоначальный взнос по кредиту «Господдержка» вырос в среднем до 34,4%, по «Семейной ипотеке» — до 25,7%, а по «Арктической и Дальневосточной ипотеке» — до 24,3%.