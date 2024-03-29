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«Домклик»: Средний размер первоначального взноса в Омске составил 43%

«Домклик»: Средний размер первоначального взноса в Омске составил 43%

29 марта 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
В России намечается рост среднего первоначального взноса (ПВ) по ипотечному кредитованию. Это стало результатом ужесточения условий по льготной ипотеке, повышения макропруденциальных надбавок и роста ключевой ставки Центробанка.

Средний размер первоначального взноса на рынке первичного жилья Омска составил 31,4%, на вторичном — 46,3%.

Согласно данным сервиса «Домклик», в ипотечных сделках, заключенных в Сбербанке в феврале 2024 года, средний размер первоначального взноса по РФ составил 37,2% от стоимости жилья. По сравнению с февралем прошлого года показатель вырос на 6,7%, пишет newia.ru.

Издание пишет, что более строгие требования на рынке жилой недвижимости в Российской Федерации начали действовать с конца прошлого года. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальный размер кредита по льготной ипотеке был сокращен вдвое — до 6 миллионов рублей. Одновременно повсюду возросли требования к минимальному первоначальному взносу.

Банком России были приняты меры для снижения доли ипотек с низким первоначальным взносом. Это решение продиктовано опасением образования «пузыря» на рынке недвижимости в российских регионах, где появился разрыв до 40% между ценами на жилье на первичном и вторичном рынке.

Охлаждение рынка льготной ипотеки уже привело к тому, что средний размер первоначального взноса на первичном рынке вырос почти до 30%, а на вторичном — до 43% (данные сервиса недвижимости «Домклик» за февраль 2024 года). Если изучить статистику по конкретным программам ипотечного кредитования, то очевидно следующее: первоначальный взнос по кредиту «Господдержка» вырос в среднем до 34,4%, по «Семейной ипотеке» — до 25,7%, а по «Арктической и Дальневосточной ипотеке» — до 24,3%.

Для банка заемщик с большим первоначальным взносом является надежным клиентом, так как это снижает риски невозврата. К тому же заемщик, который может позволить себе внести большой первоначальный взнос, показывает хорошую способность управлять своими финансами. Согласно данным сервиса «Домклик», самые большие первоначальные взносы на новостройки в Саратовской (44,4%), Ярославской (41,9%) и Белгородской областях (39,8%). В аутсайдерах — жители Тывы, Чечни и Магаданской области, которые в феврале, приобретая квартиры в новостройках, вносили в банк только пятую часть от общей суммы кредита.

На вторичном рынке в феврале текущего года самые большие первоначальные взносы, достигающие 50% от суммы ипотечного кредита, были отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. Минимальные взносы зафиксированы в Магаданской области, Республике Северная Осетия — Алания и Амурской области (от 30,7% до 32,5%).

Проанализировав данную статистику, Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отметил возможность увеличения первоначального взноса у заёмщика. На данный момент, как и раньше, это можно сделать за счёт использования средств материнского капитала. Он подчеркнул, что распространенность льготных программ в российских регионах способствует более частому использованию этих средств для улучшения жилищных условий.

Тем временем на рынке жилой недвижимости уже наблюдается увеличение доли сделок с дисконтом. Участники рынка, опрошенные изданием «Коммерсантъ», отмечают, что в реальных продажах средняя цена жилой недвижимости постепенно снижается. Вероятно, рынок ожидает дальнейшее охлаждение. Однако аналитики предупреждают, что сниженные до комфортного уровня цены могут привлечь на рынок недвижимости новых инвесторов.

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