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«Чувствовала себя счастливым человеком». В Омске мамам особых детей подарили праздник

«Чувствовала себя счастливым человеком». В Омске мамам особых детей подарили праздник

29 марта 2024, 06:01
Фото: ОРООИ Планета друзей
Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей» при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» организовали весенний праздник для мам, чьи дети находятся на длительном лечении.

Благотворительный проект «8 марта» проводится в Омске уже в четвертый раз. Каждый год организаторы придумывают что-то новое, чтобы удивить, порадовать и отвлечь женщин, которые 24/7 ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья, с особенностями развития или тяжелыми заболеваниями.

«Уже четвертый год подряд в марте вместе с компанией СИБУР мы дарим праздник женщинам, для которых быть мамой — труд вдвойне непростой, потому что они воспитывают детей с ОВЗ. Хотя бы на один день мы отвлекаем их от привычной рутины, даем возможность отдохнуть и почувствовать, что рядом есть тот, кто поддержит и позаботится. Ведь это так ценно и важно — дарить свое тепло и заботу тем, кто привык делать это для других», — отметила Наталья Мишенина, руководитель ОРООИ «Планета друзей».

В этом году, так же, как и в прошлом, в акции принимали участие мамы особенных детей. Они вытянули счастливый билет в беспроигрышной праздничной лотерее «Планеты друзей». Суперпризом для 30 счастливец стали путевки в парк-отель «Мечта». Там гостьи смогли насладиться живой музыкой и долгожданной атмосферой беззаботного отдыха.

Фото: ОРООИ Планета друзей
«Неожиданным и очень приятным сюрпризом стал для меня сам факт выиграть суперприз в праздничной лотерее. Человек я, в принципе, невезучий, поэтому буквально прыгала до потолка и весь день чувствовала себя абсолютно счастливой, что случается редко! Это загородное путешествие было действительно мечтой, так как с нашими особыми детьми отдохнуть, повеселиться и просто побыть одной или в хорошей компании получается очень редко. Нам удалось пообщаться, погулять по сосновому бору, подышать свежим воздухом. Впечатления меня переполняют!» — поделилась эмоциями Жанна Мялик, которая воспитывает особенного сына Илью.

В загородном отеле «планетные» мамы посетили ресторан, бассейн и спа, позанимались дыхательной гимнастикой и растяжкой, поучаствовали в праздничной фотосессии. Приятным сюрпризом для них стали подаренные цветы и украшения.

Фото: ОРООИ Планета друзей
«Хочу выразить слова благодарности за незабываемые эмоции, за внимание, за мечту! Спасибо за возможность отвлечься от домашних забот и уделить себе время! Заряд позитива, энергии и жизненных сил получены! Беззаботный отдых на свежем воздухе, да в такой приятной компании, да с удобствами и развлечениями, с цветами и подарками — что может быть лучше? Просто волшебная добрая сказка! Спасибо за улыбки, доброту и тепло» — поблагодарила организаторов еще одна счастливая мама Елена Титова.
Фото: ОРООИ Планета друзей

Весенний праздник для мам особенных детей ежегодно проходит в марте в 30 регионах, где работают предприятия холдинга СИБУР — крупнейшей нефтехимической компании России. В Омске СИБУР совместно с компанией «Газпром нефть» управляют заводом «Полиом» (входит в ТОП-3 производителей полипропилена в стране).

«В Омске проекты „Формулы хороших дел“ впервые появились в 2020 году. В нашем регионе реализуются различные социальные мероприятия под эгидой программы социальных инвестиций СИБУРа, каждый раз новые, но весенний праздник для мам особенных — это уже неизменная и добрая традиция», — отметил Павел Евдокимов, генеральный директор завода «Полиом».
#Общество#Омск#Омская область#Дети#Благотворительность
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