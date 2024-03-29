«Чувствовала себя счастливым человеком». В Омске мамам особых детей подарили праздник

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Благотворительный проект «8 марта» проводится в Омске уже в четвертый раз. Каждый год организаторы придумывают что-то новое, чтобы удивить, порадовать и отвлечь женщин, которые 24/7 ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья, с особенностями развития или тяжелыми заболеваниями.
«Уже четвертый год подряд в марте вместе с компанией СИБУР мы дарим праздник женщинам, для которых быть мамой — труд вдвойне непростой, потому что они воспитывают детей с ОВЗ. Хотя бы на один день мы отвлекаем их от привычной рутины, даем возможность отдохнуть и почувствовать, что рядом есть тот, кто поддержит и позаботится. Ведь это так ценно и важно — дарить свое тепло и заботу тем, кто привык делать это для других», — отметила Наталья Мишенина, руководитель ОРООИ «Планета друзей».
В этом году, так же, как и в прошлом, в акции принимали участие мамы особенных детей. Они вытянули счастливый билет в беспроигрышной праздничной лотерее «Планеты друзей». Суперпризом для 30 счастливец стали путевки в парк-отель «Мечта». Там гостьи смогли насладиться живой музыкой и долгожданной атмосферой беззаботного отдыха.
«Неожиданным и очень приятным сюрпризом стал для меня сам факт выиграть суперприз в праздничной лотерее. Человек я, в принципе, невезучий, поэтому буквально прыгала до потолка и весь день чувствовала себя абсолютно счастливой, что случается редко! Это загородное путешествие было действительно мечтой, так как с нашими особыми детьми отдохнуть, повеселиться и просто побыть одной или в хорошей компании получается очень редко. Нам удалось пообщаться, погулять по сосновому бору, подышать свежим воздухом. Впечатления меня переполняют!» — поделилась эмоциями Жанна Мялик, которая воспитывает особенного сына Илью.
В загородном отеле «планетные» мамы посетили ресторан, бассейн и спа, позанимались дыхательной гимнастикой и растяжкой, поучаствовали в праздничной фотосессии. Приятным сюрпризом для них стали подаренные цветы и украшения.
«Хочу выразить слова благодарности за незабываемые эмоции, за внимание, за мечту! Спасибо за возможность отвлечься от домашних забот и уделить себе время! Заряд позитива, энергии и жизненных сил получены! Беззаботный отдых на свежем воздухе, да в такой приятной компании, да с удобствами и развлечениями, с цветами и подарками — что может быть лучше? Просто волшебная добрая сказка! Спасибо за улыбки, доброту и тепло» — поблагодарила организаторов еще одна счастливая мама Елена Титова.
Весенний праздник для мам особенных детей ежегодно проходит в марте в 30 регионах, где работают предприятия холдинга СИБУР — крупнейшей нефтехимической компании России. В Омске СИБУР совместно с компанией «Газпром нефть» управляют заводом «Полиом» (входит в ТОП-3 производителей полипропилена в стране).
«В Омске проекты „Формулы хороших дел“ впервые появились в 2020 году. В нашем регионе реализуются различные социальные мероприятия под эгидой программы социальных инвестиций СИБУРа, каждый раз новые, но весенний праздник для мам особенных — это уже неизменная и добрая традиция», — отметил Павел Евдокимов, генеральный директор завода «Полиом».