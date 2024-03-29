«Чувствовала себя счастливым человеком». В Омске мамам особых детей подарили праздник

В этом году, так же, как и в прошлом, в акции принимали участие мамы особенных детей. Они вытянули счастливый билет в беспроигрышной праздничной лотерее «Планеты друзей». Суперпризом для 30 счастливец стали путевки в парк-отель «Мечта». Там гостьи смогли насладиться живой музыкой и долгожданной атмосферой беззаботного отдыха.