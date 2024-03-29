Чемпионы Олимпиады будут состязаться на дистанции в 50 км на Югорском лыжном марафоне

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Как сообщает inkazan.ru, в дистанции на пять километров планируют состязаться золотые медалисты Олимпиады по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010), Светлана Слепцова (Ванкувер-2010) и серебряный призер Олимпийских игр — 2014 Ольга Вилухина.
Согласно заявлению единого бизнес-лидера ВТБ и банка «Открытие» Виталия Мосунова, марафон в Югре сможет объединить профессиональных спортсменов и лыжников-любителей. Борьба за первенство с титулованными лыжниками и биатлонистами вызовет у марафонцев сильное чувство азарта и гордости за свои результаты. Примечательно, что предстоящий праздник зимнего спорта станет еще интереснее благодаря ретрозабегу на восемь километров. Марафонцам предстоит соревноваться на винтажных лыжах и в ботинках с рантами, а также в одежде советских времен.
По словам призера Олимпиады, президента Федерации лыжных гонок ХМАО Евгения Дементьева, для участия в предстоящем спортивном мероприятии уже зарегистрировалось более трех тысяч лыжников из более чем 30 субъектов РФ, Эстонии и Казахстана. Пятая часть марафонцев планирует пройти дистанцию в 50 километров, а третья часть участников будет соревноваться на пятикилометровом участке трассы. Наиболее возрастному участнику гонки — 80 лет, а самому юному — один год. Стоит отметить, что впервые в Югорском лыжном марафоне
примут участие студенты отечественных университетов из Бразилии, Индии, КНР, Южно-Африканской Республики, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ирана.
Спортивное мероприятие будет проходить с 6 по 7 апреля в Ханты-Мансийске. На протяжении последних 11 лет его организацией занимаются власти автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры при содействии входящего в группу ВТБ банка «Открытие».
Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона — 2024 выступает «РИА Новости Спорт», а информационными партнерами события являются Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru.