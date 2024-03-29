Чемпионы Олимпиады будут состязаться на дистанции в 50 км на Югорском лыжном марафоне

По словам призера Олимпиады, президента Федерации лыжных гонок ХМАО Евгения Дементьева, для участия в предстоящем спортивном мероприятии уже зарегистрировалось более трех тысяч лыжников из более чем 30 субъектов РФ, Эстонии и Казахстана. Пятая часть марафонцев планирует пройти дистанцию в 50 километров, а третья часть участников будет соревноваться на пятикилометровом участке трассы. Наиболее возрастному участнику гонки — 80 лет, а самому юному — один год. Стоит отметить, что впервые в Югорском лыжном марафоне