140 расторжений. 37 омичей не вернули полученный по «земским» программам миллион

В Омской области с 2019 года расторгли договоры со 140 медиками, которые приехали в районы по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но не отработали необходимые пять лет (речь идет о заключенных за весь период действия программ договорах, — прим. Ред.). Об этом Городу55 сообщили в региональном минздраве. Сразу 24 договора были расторгнуты в 2023 году.