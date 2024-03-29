140 расторжений. 37 омичей не вернули полученный по «земским» программам миллион

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
В Омской области с 2019 года расторгли договоры со 140 медиками, которые приехали в районы по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но не отработали необходимые пять лет (речь идет о заключенных за весь период действия программ договорах, — прим. Ред.). Об этом Городу55 сообщили в региональном минздраве. Сразу 24 договора были расторгнуты в 2023 году.
В трех случаях трудовые договоры были прекращены из-за смерти медиков, еще один человек перевелся на другую должность. Остальные 136 медицинских работников уволились по собственному желанию.
«Среди причин расторжения трудовых договоров по собственному желанию медицинские работники чаще называют переезд на работу или на постоянное место жительства в город Омск и другие субъекты России», — отметил министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич.
Кстати, далеко не все поспешили возвращать единовременную компенсационную выплату, которая положена за переезд в район и составляет от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Из 137 человек, с которыми расторгли договоры по «земским» программам, полностью либо частично компенсацию не вернули 37 человек. В таких случаях деньги приходится взыскивать через суд.
«В отношении 17 человек взыскание ведется в рамках претензионной досудебной работы, 12 человек — в судебном порядке, 2 человека — на стадии исполнительного производства, 6 человек — добровольной уплаты путем рассрочки платежа», — рассказал Городу55 руководитель минздрава.
Один медик вернул полученную единовременную компенсационную выплату только через шесть лет после расторжения трудового договора. Это самый поздний возврат по «земским» программам.
Депутат Госдумы РФ Олег Смолин ранее называл программу «Земский доктор» неэффективной, способной только привлечь медицинских работников на время в районы, но не задержать их там.
«Многие выпускники медвузов, получив 2 миллиона по программе, покупают в городах квартиры, три года служат в сельских больницах, затем уезжают из села», — писал в своем телеграм-канале Смолин.
Добавим, что за последние пять лет в Омской области появилось только 367 новых «земских» специалистов — 220 врачей и 147 средних медработников. Из них в 2023-м — 35 «земских» врачей и 40 «земских» фельдшеров. В 2024 году омский минздрав надеется привлечь в районы области 51 нового медработника. Прием документов на получение единовременной выплаты начнется не позднее 1 апреля.