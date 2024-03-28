В ожидании продолжения. Какой получилась вторая часть «Дюны»

Для российского зрителя вторая «Дюна» — фильм с неопределенным статусом. Прокатное удостоверение она не получала, официального выхода в прокат не было, но картину все же начали показывать в кинотеатрах. Где-то это оформлялось как работа «киноклуба», где-то как «предсеансовое обслуживание», но на практике все эти нюансы были неразличимы. Зритель покупал билет, как обычно, и смотрел фильм. Вторая часть идет около 3 часов, но все же она собирала полные залы.