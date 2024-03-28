В ожидании продолжения. Какой получилась вторая часть «Дюны»

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Без преувеличения главное событие в мире кино в этом месяце — выход на экраны продолжения «Дюны» от Дени Вильнева. Первая часть зарекомендовала себя как мощный и по-настоящему дорогой фантастический эпос, а поэтому второй части (фильм так и называется в российском прокате — «Дюна: Часть вторая») ждали многие. Не только поклонники жанра, но и просто любители качественного высокобюджетного кино.
Литературной основой сценария стала вторая часть романа Фрэнка Герберта «Дюна», впервые опубликованного в 1963–1965 годах. Герберта очень волновали экологические проблемы, а некоторое время он изучал проблему песчаных дюн на западе США. Поэтому местом действия романа стала планета под названием Дюна, поверхность которой представляет собой сплошную пустыню из-за экологической катастрофы.
Действие романа происходит в отдаленном будущем. Галактика объединена в рамках одного государства, люди владеют многими передовыми технологиями, включая распад атома и космические полеты, но воздерживаются от использования огнестрельного оружия. Множеством планет управляет император, которому подчиняются «великие дома» — аристократические династии со своими космическими флотами и могучими армиями, конкурирующие друг с другом и даже начинающие иногда междоусобные войны.
Одно из главных яблок раздора — та самая планета Дюна, источник «пряности». Это загадочное вещество, необходимое для межпланетных полетов и к тому же продлевающее человеческую жизнь. Дюной долго управлял дом Харконненов. В начале первой части «Дюны» Вильнева мы узнаем, что император передал планету дому Атрейдесов, но позже Харконнены нападают на конкурентов и убивают их. Выжить удается только Полу Атрейдесу, сыну герцога Лето, и его матери леди Джессике. Эти двое направляются к фрименам, вольным обитателям Дюны, которые считают любых добытчиков пряности своими врагами.
Первая часть «Дюны» Вильнева имеет неопределенный финал. Только во второй части выясняется, найдут ли Пол и Джессика помощь у фрименов, смогут ли они отомстить своим врагам и действительно ли Пол Атрейдес является тем мессией, которого фримены ждут уже много веков.
Важно уточнить, что «Дюну» Герберта и ряд продолжений этого романа уже пытались экранизировать. Первым был Алехандро Ходоровски, известный в 70-е латиноамериканский режиссер-сюрреалист, пригласивший на главные роли Сальвадора Дали, Мика Джаггера, Орсона Уэллса, заказавший раскадровку художнику Жану Жиро, а музыку — группе Pink Floyd. Этот фильм должен был идти от 12 до 20 часов, но съемки так и не начались
В 1984 году на экраны вышел фильм Дэвида Линча с Кайлом Маклахленом в роли Пола. Многие поклонники жанра любят эту картину, а вот Линч считает ее своей крупной творческой неудачей. Критики, как правило, согласны с режиссером — в первую очередь из-за низкого качества сценария.
В 2000 году вышел мини-сериал «Дюна Фрэнка Герберта». Снят он был аккуратно, с уважением к первоисточнику, но очень уж бюджетно. Из-за этого в списке актеров не найти известные имена, а критики очень низко оценивают «визуал». Тем не менее 3 годами позже было снято продолжение, «Дети Дюны» — тоже аккуратное, недорогое, не закрывшее тему даже для того уровня съемочных технологий.
Таким образом, в 2020-х годах снимать новую экранизацию можно было, не оглядываясь на предшественников: создать культовую картину не удалось никому.
Дени Вильнев, снявший «Дюну» сейчас считается одним из нескольких лучших режиссеров мира. Он привлек к себе всеобщее внимание в 2010-х годах рядом отличных триллеров («Пожары», «Пленницы», «Враг», «Убийца»), а потом занял режиссерское кресло в очень значимом проекте. Это был фильм «Бегущий по лезвию 2049», продолжение культовой фантастической картины. Со своей задачей Вильнев справился: снял высококачественное кино, которое не окупилось в прокате, но получило высокие оценки критиков и имеет все шансы стать частью классического культурного фонда.
Отличительные черты режиссерского почерка Вильнева — атмосферность происходящего на экране, умение рассказывать сюжет на чистом киноязыке, без сценарных ходуль, нелюбовь к высоким скоростям. Иногда его критикуют за неторопливое развитие сюжета, но доверие продюсеров и кассовый успех двух частей «Дюны» показывают, что все в порядке.
Главного героя, Пола Атрейдеса, в фильмах Вильнева играет Тимоти Шаламе — совсем молодой, но уже знаменитый актер, известный в том числе благодаря главным ролям в картинах «Король», «Французский вестник», «Вонка». Леди Джессику сыграла Ребекка Фергюсон (Елизавета Вудвилл в историческом сериале «Белая королева»), возлюбленную Пола — суперзвезда Зендея
В ролях второго плана в «Дюне» появляется множество звезд. Императора Шаддама IV сыграл Кристофер Уокен, принцессу Ирулан — Флоренс Пью, барона Владимира Харконнена — Стеллан Скарсгард. Сыновей барона играют Дейв Баттиста (Дракс-разрушитель в супергеройских фильмах Марвел и андроид из первой сцены «Бегущего по лезвию 2049) и Остин Батлер, появлявшийся как один из убийц-хиппи в „Однажды в Голливуде“ Тарантино. Еще во второй части появляются Леа Сейду, Джош Бролин, Шарлотта Рэмплинг, Хавьер Бардем и даже Аня Тейлор-Джой (в одной загадочной сцене, без предупреждения). Можно уверенно утверждать, что каст здесь на максимальной высоте.
Для российского зрителя вторая «Дюна» — фильм с неопределенным статусом. Прокатное удостоверение она не получала, официального выхода в прокат не было, но картину все же начали показывать в кинотеатрах. Где-то это оформлялось как работа «киноклуба», где-то как «предсеансовое обслуживание», но на практике все эти нюансы были неразличимы. Зритель покупал билет, как обычно, и смотрел фильм. Вторая часть идет около 3 часов, но все же она собирала полные залы.
В целом «Дюна-2» оказалась успешным проектом. Мировые сборы уже превысили 600 млн рублей, а значит, фильм вовсю приносит прибыль его создателям. Критики высоко оценивают визуал, сценарий, актерские работы, музыку, монтаж и другие составляющие. Картину уже называют в числе гипотетических претендентов на Оскар-2025.
Это прекрасная новость для любителей жанра и просто качественного кино по одной причине. Вильнев говорил еще до премьеры, что только в случае кассового успеха сможет снимать продолжение, — и теперь очевидно, что «Дюну 3» одобрят продюсеры. Дело за малым — чтобы режиссер почувствовал в себе силы продолжать. Пока Вильнев говорит, что нужна дополнительная работа над сценарием, и демонстрирует желание обратиться к альтернативному проекту — историческому фильму о Клеопатре.
Кстати, предполагаемый фильм «Дюна: Часть третья» должен стать экранизацией романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». В нем Пол Атрейдес правит Галактикой и становится куда менее однозначным персонажем.