В Москве открылся памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

Михаил Ульянов родился в селе Бергамак Муромцевского района Омской области. После окончания школы, он стал студентом московского университета им. Щукина. Окончив обучение в 1950 году, Ульянов поступил служить в театр им. Вахтангова, с 1987 по 2007 был его художественным руководителем.