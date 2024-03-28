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В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

В Москве открылся памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

28 марта 2024, 08:42
Фото: Министерство культуры Омской области

В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

Памятник актеру, рожденному в Омской области, установлен в Михайловском парке столицы, его открытие приурочили к Международному дню театра.

В Международный день театра в Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Он расположился в Михайловском парке.

Высота памятника — 3,6 метра, фигура самого Ульянова составляет 2,2 метра в высоту. Авторами монумента стали художники Андрей Балашов, Игорь Бурганов и архитектор Юрий Менчиц. Интересно, что Балашов делал памятник Ульянову на его родине, в Таре.

Михаил Ульянов родился в селе Бергамак Муромцевского района Омской области. После окончания школы, он стал студентом московского университета им. Щукина. Окончив обучение в 1950 году, Ульянов поступил служить в театр им. Вахтангова, с 1987 по 2007 был его художественным руководителем.

Фото: Министерство культуры Омской области
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#Омск#Омская область#Театры#Актер#Памятники#Памятник#Новости#Театральный сезон#Исторический памятник#Анастасия Баянова#Актеры
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