В Москве открылся памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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В Международный день театра в Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Он расположился в Михайловском парке.
Высота памятника — 3,6 метра, фигура самого Ульянова составляет 2,2 метра в высоту. Авторами монумента стали художники Андрей Балашов, Игорь Бурганов и архитектор Юрий Менчиц. Интересно, что Балашов делал памятник Ульянову на его родине, в Таре.
Михаил Ульянов родился в селе Бергамак Муромцевского района Омской области. После окончания школы, он стал студентом московского университета им. Щукина. Окончив обучение в 1950 году, Ульянов поступил служить в театр им. Вахтангова, с 1987 по 2007 был его художественным руководителем.