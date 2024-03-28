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Омское УДХБ заказало больше 100 знаков «Купаться запрещено»

Скоро лето. В Омске заказали больше сотни знаков «Купаться запрещено»

28 марта 2024, 11:18
Фото: 1MI

Омское УДХБ заказало больше 100 знаков «Купаться запрещено»

Один знак обойдется бюджету в 3 375 рублей.

Омское управление дорожного хозяйства и благоустройства намерено закупить в ближайшее время знаки «Купаться запрещено». В соответствующем лоте, размещенном на сайте госзакупок, фигурируют 110 таких знаков, причем четко регламентированы их устройство и внешний вид.

— Длина: 500 мм, — уточняется в техзадании — Ширина: 600 мм; высота: 2500 мм. На белом фоне, в красной рамке, перечеркнутой красной чертой с левого верхнего угла. Сверху, внутри рамки, надпись: «Купаться запрещено». Ниже изображен плывущий человек. Материал столба: труба металлическая d40, высота 3000 мм; покрытие полимерной краской красного цвета.

Уже заключен контракт с единственным поставщиком. Это исправительная колония №3, которая получит в общей сложности 371,25 тысяч рублей (3 375 рублей за 1 знак). Заказ должен быть выполнен к 7 июня.

Напомним: в Омске нет мест, разрешенных для купания. Это значит, что администрация обязана расставлять знаки «Купаться запрещено» на всех пляжах и вообще на берегах рек и прочих водоемов.

Купаться запрещено. Омские пляжи снова не соответствуют санитарному законодательству
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#Омск#Госзакупки#Новости#Купание#Николай Эйхвальд#Лето#ИК-3
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