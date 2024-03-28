Признаки аварийности. Прокуратура потребовала провести проверку домов в омском селе

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Во время проверки прокуратура Нововаршавского района Омской области выявила нарушения жилищного законодательства. Многоквартирные дома с признаками аварийности обнаружили в Бобринском сельском поселении.
В домах находятся квартиры, которые являются муниципальной собственностью, однако районная администрация не принимает должных мер по их содержанию. Кроме того, постройки не признаются аварийными и непригодными для проживания.
После проверки администрация так и не устранила нарушения, поэтому прокуратура подала в суд иск с требованием обязать муниципалитет обследовать жилые дома № 40, 42, 45 на улице Ленина на предмет аварийности. Суд поддержал требование заявителя, теперь исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.