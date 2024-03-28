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Прокуратура потребовала провести проверку домов на аварийность в омском селе

Признаки аварийности. Прокуратура потребовала провести проверку домов в омском селе

28 марта 2024, 10:15
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура потребовала провести проверку домов на аварийность в омском селе

У прокуратуры возникли подозрения, что жилые дома в Бобринском сельском поселении аварийные, однако районная администрация их таковыми не признает.

Во время проверки прокуратура Нововаршавского района Омской области выявила нарушения жилищного законодательства. Многоквартирные дома с признаками аварийности обнаружили в Бобринском сельском поселении.

В домах находятся квартиры, которые являются муниципальной собственностью, однако районная администрация не принимает должных мер по их содержанию. Кроме того, постройки не признаются аварийными и непригодными для проживания.

После проверки администрация так и не устранила нарушения, поэтому прокуратура подала в суд иск с требованием обязать муниципалитет обследовать жилые дома № 40, 42, 45 на улице Ленина на предмет аварийности. Суд поддержал требование заявителя, теперь исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Аварийное жилье#Прокурор#Аварийные дома#Новости#Аварийный дом#Проверка прокуратуры#Аварийное здание#Анастасия Баянова
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