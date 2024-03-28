Ни колонки, ни колодца. Жильцов омской деревни обеспечат водой по иску прокуратуры

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в селе Чернецовка, где проживает 139 человек, отсутствует централизованное холодное водоснабжение. Местные колонки и колодцы являются частными, а районная администрация бездействует.
В связи с этим прокуратура внесла главе Большеуковского района представление, однако нарушения так и не устранили. Поэтому в суд было направлено исковое заявление с требованиями обязать муниципалитет организовать на территории села нецентрализованное холодное водоснабжение или подвоз питьевой воды.
В результате суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора. Однако ответчик не согласился с этим решением и обжаловал его в апелляционном порядке. Областной суд оставил решение без изменений. Теперь прокуратура взяла на контроль фактическое исполнение этого решения.