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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

иллюстрация

Ни колонки, ни колодца. Жильцов омской деревни обеспечат водой по иску прокуратуры

28 марта 2024, 07:14
Фото: Город55
иллюстрация

Чиновники из Омской области оставили без воды 139 жителей села

Сначала местные чиновники получили представление, на которое они не отреагировали, а затем был подан иск в суд, который они также хотели обжаловать.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в селе Чернецовка, где проживает 139 человек, отсутствует централизованное холодное водоснабжение. Местные колонки и колодцы являются частными, а районная администрация бездействует.

В связи с этим прокуратура внесла главе Большеуковского района представление, однако нарушения так и не устранили. Поэтому в суд было направлено исковое заявление с требованиями обязать муниципалитет организовать на территории села нецентрализованное холодное водоснабжение или подвоз питьевой воды.

В результате суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора. Однако ответчик не согласился с этим решением и обжаловал его в апелляционном порядке. Областной суд оставил решение без изменений. Теперь прокуратура взяла на контроль фактическое исполнение этого решения.

Второй раз за неделю. Омское село осталось без воды
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#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Коммунальные услуги#Водоснабжение#Глава района#Новости#Холодное водоснабжение#Судебное решение
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