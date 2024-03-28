Ни колонки, ни колодца. Жильцов омской деревни обеспечат водой по иску прокуратуры

В результате суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора. Однако ответчик не согласился с этим решением и обжаловал его в апелляционном порядке. Областной суд оставил решение без изменений. Теперь прокуратура взяла на контроль фактическое исполнение этого решения.