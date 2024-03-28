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На ремонт подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» потратят почти 15 миллионов

28 марта 2024, 13:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 15 млн отремонтируют подземный переход у кинотеатра «Маяковский»

Ремонт подземного перехода продлится до 1 августа, сейчас городская администрация ищет подрядчика для выполнения работ, ему готовы заплатить 14 758 325 рублей.

Администрация Омска начала искать подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении улиц Интернациональной и Красный Путь (рядом с кинотеатром «Маяковский»). Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок вчера, 27 марта.

Согласно заявке, подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет завершить ремонт до 1 августа текущего года. Подземный переход планируется облицевать гранитными плитами светло-серого цвета и установить опорные устройства для маломобильных групп населения.

За работу подрядчику готовы заплатить 14,7 миллионов рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 4 апреля.

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#Омск#Пешеходный переход#Подземный переход#Новости#Пешеходные переходы#Кинотеатр Маяковский#Переход#Анастасия Баянова
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