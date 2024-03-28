На ремонт подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» потратят почти 15 миллионов

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Администрация Омска начала искать подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении улиц Интернациональной и Красный Путь (рядом с кинотеатром «Маяковский»). Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок вчера, 27 марта.
Согласно заявке, подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет завершить ремонт до 1 августа текущего года. Подземный переход планируется облицевать гранитными плитами светло-серого цвета и установить опорные устройства для маломобильных групп населения.
За работу подрядчику готовы заплатить 14,7 миллионов рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 4 апреля.