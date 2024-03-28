Капремонт проблемной омской гимназии №88 подорожал до 381 млн рублей

Накануне подрядчик — компания «Домострой», контракт с которой заключили в мае прошлого года, приступила к демонтажу здания. Его разберут до фундамента, а затем отстроят заново с заменой всех основных несущих конструкций. В омском депстрое отметили, что демонтажные работы продлятся до конца апреля.