Капремонт проблемной омской гимназии №88 подорожал до 381 млн рублей

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Капитальный ремонт здания гимназии №88 на 3-й Транспортной оказался сложнее, чем планировалось изначально. Построенный хозспособом в 1953 году объект находился в аварийном состоянии: несущая способность стен и перекрытий была близка к нулю, поэтому просто усилить конструкции не получилось бы.
Накануне подрядчик — компания «Домострой», контракт с которой заключили в мае прошлого года, приступила к демонтажу здания. Его разберут до фундамента, а затем отстроят заново с заменой всех основных несущих конструкций. В омском депстрое отметили, что демонтажные работы продлятся до конца апреля.
«До 31 августа мы планируем усилить фундамент, возвести полностью коробку, восстановить кровлю, поставить окна и двери, тепловой контур закрыть и завести тепло. На следующий год уже продолжить второй этап капремонта по данной гимназии», — уточнил первый замдиректора депстроительства Александр Маер.
Сам капремонт со 163,4 млн рублей до 381 млн рублей. Полностью работы по ремонту гимназии №88 по планам завершатся только в 2025 году.