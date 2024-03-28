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Здание пришлось демонтировать до фундамента

Капремонт проблемной омской гимназии №88 подорожал до 381 млн рублей

28 марта 2024, 09:57
Фото: Город55
Здание пришлось демонтировать до фундамента
Увеличились также и сроки капитального ремонта здания на 3-й Транспортной.

Капитальный ремонт здания гимназии №88 на 3-й Транспортной оказался сложнее, чем планировалось изначально. Построенный хозспособом в 1953 году объект находился в аварийном состоянии: несущая способность стен и перекрытий была близка к нулю, поэтому просто усилить конструкции не получилось бы.

Накануне подрядчик — компания «Домострой», контракт с которой заключили в мае прошлого года, приступила к демонтажу здания. Его разберут до фундамента, а затем отстроят заново с заменой всех основных несущих конструкций. В омском депстрое отметили, что демонтажные работы продлятся до конца апреля.

«До 31 августа мы планируем усилить фундамент, возвести полностью коробку, восстановить кровлю, поставить окна и двери, тепловой контур закрыть и завести тепло. На следующий год уже продолжить второй этап капремонта по данной гимназии», — уточнил первый замдиректора депстроительства Александр Маер.

Сам капремонт со 163,4 млн рублей до 381 млн рублей. Полностью работы по ремонту гимназии №88 по планам завершатся только в 2025 году.

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#Общество#Омск#Школа#Капремонт#Подрядчик#Департамент строительства#Демонтаж#Снос зданий#Новости#Гимназия#Проблемы#Юлия Истомина
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