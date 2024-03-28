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Хоценко поручил выделить 78 млн на обеспечение работы жилищно-коммунального комплекса

Хоценко поручил выделить 78 млн на обеспечение работы жилищно-коммунального комплекса

28 марта 2024, 12:35
Фото: Вячеслав Крузман / Правительство Омской области
Решение выделить более 78 миллионов на сферу ЖКК губернатор принял на заседании областного правительства.

Сегодня на заседании областного правительства Виталий Хоценко поручил выделить муниципалитетам 78,1 млн рублей на обеспечение работы жилищно-коммунального комплекса.

Средства были распределены по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области», 43,8 млн из них пойдет на приобретение и установку 8 локальных станций очистки воды в Омском, Саргатском и Тевризском районах. Такой подход позволит улучшить качество питьевой воды для местных жителей.

Остальные средства, а именно 34,3 млн рублей, будут потрачены на установку 18 резервных источников электроснабжения в 11 районах области. В дальнейшем эта мера позволит обеспечить надежность работы жилищно-коммунального комплекса в отопительный период. Работы планируется провести в течение этого года.

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#Омск#Омская область#Электричество#Горячая вода#Водоснабжение#Электроэнергия#Новости#Вода#Холодная вода#Питьевая вода#Электроснабжение#Анастасия Баянова
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