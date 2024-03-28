Хоценко поручил выделить 78 млн на обеспечение работы жилищно-коммунального комплекса

Средства были распределены по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области», 43,8 млн из них пойдет на приобретение и установку 8 локальных станций очистки воды в Омском, Саргатском и Тевризском районах. Такой подход позволит улучшить качество питьевой воды для местных жителей.