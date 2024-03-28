Хоценко поручил выделить 78 млн на обеспечение работы жилищно-коммунального комплекса

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Сегодня на заседании областного правительства Виталий Хоценко поручил выделить муниципалитетам 78,1 млн рублей на обеспечение работы жилищно-коммунального комплекса.
Средства были распределены по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области», 43,8 млн из них пойдет на приобретение и установку 8 локальных станций очистки воды в Омском, Саргатском и Тевризском районах. Такой подход позволит улучшить качество питьевой воды для местных жителей.
Остальные средства, а именно 34,3 млн рублей, будут потрачены на установку 18 резервных источников электроснабжения в 11 районах области. В дальнейшем эта мера позволит обеспечить надежность работы жилищно-коммунального комплекса в отопительный период. Работы планируется провести в течение этого года.